Ten Hag slaat dubbelslag in München: De Ligt en Mazraoui naar Manchester United

Daarmee wordt de Nederlandse enclave bij United verder uitgebreid. Eerder trok Ten Hag met spits Joshua Zirkzee en assistenten Ruud van Nistelrooij, René Hake en Jelle ten Rouwelaar al vier Nederlanders aan. Verdediger Tyrell Malacia was al actief op Old Trafford.

Goede en mindere periodes

De Ligt ging in de zomer van 2022 van Juventus naar Bayern. In Duitsland wisselde hij goede periodes af met mindere; hij was niet altijd verzekerd van een basisplaats. Zo stond De Ligt begin vorig seizoen in de pikorde nog even achter Dayot Upamecano en Kim Min-jae.