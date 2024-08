Manchester City is Ten Hags United na penalty's de baas in Community Shield

United was de stadsgenoot eind vorig seizoen nog de baas geweest in de finale van de FA Cup. Bij het weerzien op Wembley waren na negentig minuten voetbal (1-1) strafschoppen nodig om het eerste officiële duel van het nieuwe seizoen te beslissen.

Volgend weekend beginnen beide clubs aan het nieuwe seizoen in de Premier League. In de Engelse evenknie van de Johan Cruijff Schaal waren beide teams zaterdagavond nog niet op volle sterkte. Bij City ontbraken nog EK-finalisten Rodri en Phil Foden. Pep Guardiola hield Nathan Aké en Kevin De Bruyne tot in de blessuretijd op de bank.

Ten Hag hoopt zijn ploeg in de komende dagen nog te versterken met - in ieder geval - Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui, twee verdedigers waarmee hij eerder ook werkte bij Ajax. Volgens diverse media is overeenstemming met Bayern München om het duo in te lijven nabij.