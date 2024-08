NOS Joey Veerman

NOS Voetbal • gisteren, 23:25 Veerman 'had meer verwacht van transferzomer', Bosz erkent dat spelers weg willen

PSV boekte zaterdagavond een grote zege op bezoek bij Almere City (1-7), maar toch ging het na afloop van dat duel vooral over andere zaken. Ondanks dat er blijdschap is om de overwinning en de goede competitiestart, voeren allerhande transferperikelen de boventoon bij de Brabanders.

Van het team dat vorig seizoen kampioen werd, maakte vooralsnog alleen Jordan Teze een uitgaande transfer. Deze week werd echter bekend dat Olivier Boscagli en Walter Benítez een transferwens hebben, terwijl er ook interesse zou zijn in onder anderen Jerdy Schouten.

"Ik zit er zelf middenin en ik weet wel wat er gaande is", vertelt trainer Peter Bosz. "Dus in die zin valt het mee met de onrust. Maar feit is wel dat er inderdaad een aantal jongens kenbaar heeft gemaakt dat ze weg willen. Als je dat onrust wil noemen... Dan ja."

1:10 Bosz ligt niet wakker van transferperikelen: 'Maar feit is dat jongens weg willen'

Of alle spreekwoordelijke kikkers in de kruiwagen blijven en Bosz zijn selectie intact kan houden, durft de trainer niet te zeggen. "Als het aan mij ligt wel. Maar uiteindelijk moeten de jongens dat volhouden. Voor mij is het niet zo spannend, voor de jongens wel."

Tegelijkertijd moet er nog wel defensieve versterking komen, want in die linie zijn de Eindhovenaren momenteel dun bezet. Bosz geeft nog niet te veel prijs over eventuele aanwinsten.

"Daarvoor moet je niet bij mij zijn", zegt hij. "Ik weet er natuurlijk heel veel van, maar ik weet niet of het de goede kant op gaat. Of ik er wakker van lig? Geen seconde", verzekert hij.

3:29 Veerman openhartig over transferzomer: 'Had er meer van verwacht'

Middenvelder Joey Veerman toont zich op zijn beurt openhartig. Rondom hem speelde weinig op transfergebied. "Ik had iets meer verwacht van deze transferperiode. Maar het zij zo, we gaan weer door", stelt hij nuchter. Of het EK heeft meegespeeld in zijn transferzomer? "Ik heb geen idee."

Veerman begrijpt wel dat teamgenoten van hem azen op een transfer. "We zijn vorig jaar kampioen geworden, bijna iedereen heeft het beste seizoen uit zijn carrière gespeeld. Dan is het logisch dat veel spelers denken dat ze een volgende stap kunnen maken."

Driouech dolblij

Couhaib Driouech, die deze zomer door PSV werd overgenomen van Excelsior, spreekt woorden van eenzelfde strekking. Toch zegt hij dat de transferperikelen ook niet onnodig groot moeten worden gemaakt.

"Het valt mee met de onrust in de groep", zegt de buitenspeler. "Je zag vanavond dat de jongens die weg willen wel gewoon presteren op het veld, alleen maar chapeau naar hen."

2:01 Driouech dolblij met goals: 'Maar ik vind het lastig hoe te juichen'

Zelf was Driouech wederom goed voor een goal als invaller, net als bij zijn PSV-debuut vorige week. Hij leek echter nog blijer met de assist die hij later gaf. "Ik vier assists net als een goal", lacht hij na afloop. "Die doen ook mee aan de statistieken en ik ben blij als een ploeggenoot scoort."

Zijn manier van juichen tegen Almere (een Cristiano Ronaldo-sprong) zal hij vermoedelijk niet vaak meer laten zien. "Ik vind het nog lastig hoe ik moet juichen. Ik moet nog bedenken hoe ik mijn goals ga vieren", besluit hij luchtig.