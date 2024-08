Pro Shots

Van Bommel schiet AZ simpel langs RKC, negatieve hoofdrol teruggekeerde Kramer

AZ heeft een gemakkelijke overwinning geboekt op bezoek bij RKC. Door twee doelpunten van Ruben van Bommel stond het halverwege al 0-2. Na een rode kaart voor RKC-invaller Michiel Kramer maakte de ploeg van trainer Maarten Martens in de slotfase ook nog 0-3.

De Alkmaarders gaan door de zege voorlopig aan kop in de eredivisie. Bij RKC stapelen de problemen zich op. De gehavende ploeg van trainer Henk Fraser heeft na vier wedstrijden dit seizoen nog geen punt.

Fraser moest het doen zonder de geblesseerde Richard van der Venne, tot nu toe de enige scorende speler van RKC dit seizoen. Ook Yassin Oukili en Oskar Zawada ontbraken, zij waren geschorst.

4:24 Fraser snapt frustratie bij RKC na vierde nederlaag: 'Maar wij geven niet op'

Fraser kon wel weer beschikken over Michiel Kramer. De spits is weer in genade aangenomen nadat hij na een incident op de training uit de selectie was gezet. De ervaren spits begon op de bank, en zag met een verbeten gezicht hoe moeilijk zijn ploeg het had tegen AZ.

De Alkmaarders vielen vanaf de de aftrap aan en kregen de beste kansen, maar kwamen niet snel tot een (geldige) treffer. Ruben van Bommel raakte na een scherpe omschakeling de paal. Troy Parrott stond even later ruim buitenspel waardoor zijn treffer werd afgekeurd.

De Ierse spits kreeg, na een slim passje van Wouter Goes, nog een flinke kans. Zijn inzet werd gekeerd door keeper Jeroen Houwen.

Doelpunten Van Bommel

Na 31 maakte Van Bommel alsnog de 0-1. De linksbuiten rondde keurig af op aangeven van rechtsbuiten Ibrahim Sadiq. Vijf minuten later scoorde Van Bommel zijn tweede van de avond.

Dat doelpunt was te danken aan Jordy Clasie, die gebruik maakte van de ruimte op het middenveld en contact zocht met Van Bommel. De buitenspeler ging diep, en werd met een lange pass perfect bediend door Clasie. Niemand liep op tijd mee met Van Bommel, die eenvoudig scoorde.

ANP Sven Mijnans en Ruben van Bommel

Nadat het uitpubliek twee keer had mogen juichen, was het de beurt aan de RKC-fans. Niet om een doelpunt, maar omdat Kramer zijn verscholen positie in de dug out had verlaten. Hij ging in op de lokroep van de fans ("Wij willen Kramer zien") en begon met warmlopen.

Kaarten voor Kramer

Meteen na rust viel hij in, en Kramer had acht seconden nodig om de aandacht nog meer naar zich toe te trekken. In duel met de Japanse verdediger Seiya Maikuma deelde de spits een opzichtige beuk uit waarbij hij zijn elleboog gebruikte. De spits kwam goed weg met geel.

Halverwege de tweede helft was het voor de tweede keer raak. Kramer gebruikte ditmaal zijn arm in duel met AZ-verdediger Peer Koopmeiners. Scheidsrechter Dieperink spaarde de spits, de videoscheidsrechter greep in en riep de arbiter naar de kant. Na het bekijken van de herhalingen werd Kramer alsnog bestraft met een directe rode kaart.

ANP

Voor de derde keer op een rij eindigde RKC de wedstrijd met een man minder, nadat Oskar Zawada en Yassin Oukili in de afgelopen weken ook rood zagen.

AZ voetbalde rustig verder en creëerde genoeg kansen. In de slotfase zorgde invaller Mexx Meerdink met zijn eerste eredivisiedoelpunt voor de 0-3.