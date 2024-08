Van Persie heeft eerste zege binnen: Heerenveen legt NAC over de knie

Robin van Persie heeft met sc Heerenveen de eerste zege van het eredivisieseizoen geboekt. In het Abe Lenstra-stadion was zijn ploeg met 4-0 te sterk voor het gepromoveerde NAC Breda.

Voor de 41-jarige Van Persie is de ruime zege een welkome opsteker na een nederlaag (1-0 bij Ajax) en een gelijkspel (1-1 tegen FC Utrecht) in de eerste twee speelrondes van het seizoen.

In NAC trof Heerenveen een aangeslagen tegenstander. De club uit Breda verspeelde vorige week in blessuretijd een voorsprong en verloor in eigen huis uiteindelijk met 2-1 van FC Utrecht. Een week eerder had het nog verrassend met 2-1 gewonnen van Ajax.