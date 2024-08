NOS Voetbal • vandaag, 18:42 Armetierig Ajax verliest in blessuretijd van dappere promovendus NAC

2:16 Bekijk de samenvatting van NAC - Ajax

Francesco Farioli gokt en verliest. De trainer van Ajax gaf veel basisspelers rust in de uitwedstrijd tegen NAC Breda en zag de promovendus door een doelpunt in de extra tijd met 2-1 winnen. Zo is de eerste nederlaag in de competitie na twee speelrondes al geleden.

Ajax begon in Breda aan de wedstrijd met de bizarre penaltyserie tegen Panathinaikos, met 34 genomen strafschoppen, nog in het achterhoofd. Brian Brobbey die twee keer miste vanaf elf meter, kreeg nu voor het eerst een basisplaats van Farioli.

De Italiaan had zijn opstelling, niet voor het eerst dit seizoen, ook weer eens volledig omgegooid. Van de elf spelers die donderdag waren gestart, stonden er tegen NAC maar drie in de basis: Remko Pasveer, Josip Sutalo en Jorrel Hato.

Spelers als Steven Berghuis, Jordan Henderson, Steven Bergwijn en Kenneth Taylor zaten dus op de bank.

Pro Shots De dure bank van Ajax in Breda

Of het nou te maken had met die wedstrijd van donderdag, of met de vele wissels, hetgeen wat Ajax in Breda liet zien, deed pijn aan de ogen. De Amsterdamse club kreeg in een heel matige eerste helft helemaal niks voor elkaar.

Bij Ajax mochten ze van geluk spreken dat NAC, dat voor het eerst in vijf jaar weer eens een thuiswedstrijd in de eredivisie speelde, ook zwaar teleurstelde en niet gevaarlijk werd.

NAC scoort twee keer, maar er telt er maar één

Na rust duurde het slechtst vijf minuten voordat het publiek in het Rat Verlegh-stadion wel eindelijk kon opveren. Een vrije trap kwam terecht bij verdediger Jan van den Bergh, die de 1-0 binnentikte. De Belg deed dat alleen in buitenspelpositie, waardoor het feest niet doorging.

Dat was wel het teken voor Farioli om in te grijpen. Hij wisselde meteen drie keer. Kenneth Taylor, Steven Berghuis en Kian Fitz-Jim kwamen in de ploeg voor Kristian Hlynsson, Bertrand Traoré en Branco van den Boomen.

Dat leek in eerste instantie niet veel op te leveren. Binnen de kortste keren kwam Ajax alsnog op achterstand. Mika Godts verspeelde de bal waarna Elias Már Ómarsson hem in één keer meegeven aan de Nieuw-Zeelander Matthew Garbett. Die bleef rustig en schoot de 1-0 achter Remko Pasveer in het netje.

Pro Shots Garbett maakt de openingstreffer

NAC kon alleen niet lang van de voorsprong genieten. Hoewel de defensie van de Bredase club meer dan een uur lang goed verdedigde, werd bij de gelijkmaker een Ajacied over het hoofd gezien.

Jorrel Hato maakte gelijk uit een perfect aangesneden hoekschop van Berghuis. De geheel vrijstaande centrale verdediger hoefde alleen maar zijn hoofd tegen de bal te zetten voor de 1-1.

ANP Hato maakt de gelijkmaker

Daarna was Hato ook verdedigend zeer belangrijk voor zijn ploeg. Raul Paula slingerde voor de thuisploeg de bal voor het doel en zag Pasveer misgrijpen. Vervolgens kreeg Van den Bergh de mogelijkheid om NAC weer op voorsprong te zetten, maar zijn inzet werd door Hato van de lijn gehaald.

Aan de andere kant kreeg de ploeg van Farioli ook nog een kans, maar een van richting veranderde inzet van Dies Janse ging er niet in. Net als de rebound.

NAC toch naar de winst

In de blessuretijd ging het helemaal mis voor Ajax. Van den Bergh was nu wel de geluksvogel. Hij kopte een vrije trap van Paula achter Pasveer en liet het volle stadion uiteindelijk kolken.

Zo gaat Ajax zich met een kater voorbereiden op de play-offs voor de groepsfase van de Europa League. Donderdag wacht in Polen de heenwedstrijd tegen Jagiellonia Białystok.