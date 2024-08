NOS Voetbal • vandaag, 14:27 Taylor over gemiste penalty's van vriend Brobbey: 'In trainingen schiet hij ze wel binnen'

3:20 Taylor over gemiste penalty's van vriend Brobbey: 'In trainingen schiet hij ze wel binnen'

Kenneth Taylor verschijnt een dag na de bizarre strafschoppenserie met Ajax - waarmee de Amsterdammers zich voor laatste voorronde van de Europa League plaatsten - opgewekt op de persconferentie in de Johan Cruijff Arena.

De 22-jarige middenvelder, donderdagavond goed voor twee rake penalty's tegen Panathinaikos, heeft namelijk net gezien dat hij na anderhalf jaar weer is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal.

Vlak voor het perspraatje zag Taylor op social media dat hij tot de 35 spelers behoort die Ronald Koeman (voorlopig) heeft geselecteerd voor de komende twee interlands. "Blij natuurlijk, heel leuk. Dit is waar je het voor doet", klinkt het.

Film

Taylor en zijn collega's hebben een korte nacht achter de rug, want het was al laat toen Anton Gaaei met de 34ste penalty in de reeks de beslissing bracht. "We kregen wel wat langer rust om te slapen, ik denk dat ik om 03.00 uur sliep. We moesten om 10.45 uur weer op de club zijn", aldus de middenvelder, die de strafschoppenreeks met plezier nog even heeft teruggekeken. "Dat was wel leuk, omdat we wonnen. Een film waarvan je weet hoe hij afloopt."

ANP De spelers van Ajax vieren de winst op Panathinaikos

Taylor hield zijn hoofd koel en schoot twee strafschoppen binnen. "Ik heb gewoon vertrouwen in mezelf dat ik die ballen erin schiet. Ik liep er wel koeltjes heen. De atmosfeer in het stadion was goed, elke keer als wij een penalty namen jutten ze ons op. Dat geeft ook vertrouwen."

Trainen op penalty's

Ajax-trainer Francesco Farioli had zijn ploeg goed voorbereid op de penaltyreeks, vertelt Taylor. Sinds de wedstrijd tegen FK Vojvodina, de vorige tegenstander van de Amsterdammers in Europa, liet hij zijn spelers na elke training strafschoppen nemen.

Desondanks bracht Taylors vriend Brian Brobbey het er minder goed vanaf: de spits miste twee keer. "Tja, we trainen er wel op. In de trainingen schoot hij ze wel binnen...", neemt Taylor het op voor zijn vriend.

De middenvelder is positief over de weg die Ajax met Farioli is ingeslagen. "Maar ik denk dat de trainer het gewoon goed heeft opgepakt, ons fit heeft gemaakt en goed een team aan het creëren is. Dat zag je gister ook wel, toen we de penalty's moesten nemen stonden we allemaal in een cirkel. De tegenstander stond uit elkaar. Dat zijn misschien toch de kleine verschillen die een goed team naar de overwinning leiden."

Zondag tegen NAC Breda Ajax gaat zondag om 16.45 uur in de tweede speelronde van de eredivisie op bezoek bij NAC Breda. De wedstrijd is, net als alle andere eredivisieduels, te volgen via ons liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Samenvattingen van alle duels zijn snel na het laatste fluitsignaal online te zien en in onze uitzendingen van Studio Sport Eredivisie op NPO 1.