NOS Voetbal • vandaag, 07:32 Berghuis vindt dat Ajax beter moet, maar: 'Met Farioli goed onderweg'

Op een van zijn eerste dagen als trainer van Ajax liep Francesco Farioli Steven Berghuis tegen het lijf in de gym op de Toekomst. En die had wel een verhaal te vertellen.

"Niemand kon me een beter beeld geven van waar Ajax stond dan Steven", zei Farioli over dat gesprek. "En waar de mensen die van de club houden Ajax weer naartoe willen brengen."

Berghuis maakte ook nogal wat mee, in zijn drie jaren in Amsterdam. Hij kwam binnen toen Ajax onder Marc Overmars en Erik ten Hag de aansluiting gevonden leek te hebben bij de top van Europa. In zijn eerste Europese duel voor Ajax werd Sporting in Portugal met liefst 1-5 geklopt, een galavoorstelling.

Vernedering

Maar hij was er ook bij toen Ajax vorig jaar achttiende stond in de eredivisie. En toen supporters de hoofdingang bestormden na een vernedering in de Klassieker.

In de voorbereiding op dat desastreuze seizoen uitte Berghuis zijn zorgen over de staat van de selectie, die Sven Mislintat samen moest stellen. Een jaar later is hij stukken vrolijker en optimistischer dan toen.

2:01 Farioli verwacht 'superzwaar' duel met Panathinaikos: 'Veel kwaliteit en fysiek'

Met Farioli heeft hij een goede band. De Italiaan maakt hem belangrijk en looft hem hardop. Bijvoorbeeld om zijn spel tegen Panathinaikos, vorige week in Athene.

"Hij stond rechtsvoor, maar leek soms wel een rechtsback of een centrale verdediger", zei Farioli. "Hij legde zó veel energie in de sprintjes naar voren en naar achteren. Dat is wat we nodig hebben."

Andersom is Berghuis blij dat er weer een plan is, vastigheid in de manier van spelen. "Je ziet wat we willen", zei hij na de 1-0 zege op sc Heerenveen van zondag. "De trainer geeft ons niet de ruimte om door de ondergrens te zakken."

En dat voorkomt tot nu toe veel van de ellende van vorig seizoen, toen tegenstanders in de zwakkere fases van Ajax wel erg makkelijk het veld overstaken en scoorden.

Pro Shots

Berghuis: "Je ziet dat wanneer het drukzetten niet lukt, we met z'n allen onder de bal komen. Dat is zoals het hoort en dat is wat hij van ons vraagt. Daarin zie je gewoon dat er een bepaalde samenwerking ontstaat en je voor elkaar wil strijden."

Tegen Panathinaikos en Heerenveen stond Berghuis rechtsvoor. Een plek op het middenveld heeft eigenlijk zijn voorkeur, maar in het tactische plan van Farioli kan Berghuis leven met een rol als buitenspeler.

Als hij maar veel de bal krijgt en veel spelers om zich heeft. "Onder Ten Hag overloadden we de linkerkant en stond je op de rechterflank meer geïsoleerd. Dat was voor een type als Antony natuurlijk heerlijk, maar ik ben meer een combinatiespeler."

Tegen Panathinaikos kwam de enige goal van de wedstrijd uit zo'n combinatie. Berghuis kreeg de bal aan de zijlijn, vond Devyne Rensch en daarna Kian Fitz-Jim en schoot raak.

Tijd nodig

Maar dat soort fijne aanvallen zijn nog schaars bij Ajax. Farioli heeft al een geraamte neergezet, maar daar moet nog leven en schwung in komen.

Als zijn trainer op de persconferentie gevraagd wordt wat hij ervan vindt dat het huidige spel als saai wordt omschreven, schudt Berghuis zijn hoofd. Het heeft allemaal nog wat tijd nodig, vindt hij.

"We proberen uit te voeren wat de trainer zegt", aldus Berghuis. "Daar zijn we goed in onderweg, maar er is nog veel voor verbetering vatbaar. We zijn pas net begonnen."

Ajax - Panathinaikos bij NOS De Europa League-voorrondewedstrijd tussen Panathinaikos en Ajax begint vanavond om 20.15 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app en via flitsen op NPO Radio 1 in Langs de Lijn En Omstreken.

De kansen en doelpunten gaan volgens hem wel komen. "Soms creëer je kansen omdat je de bal op de goede plek afpakt, soms door goed staan in opbouw, soms door een individuele actie. Maar als je met goed positiespel de juiste mensen vrijspeelt, dan vergroot je de kans op een kans."

Dat benadrukt Farioli ook. "Laten we niet vergeten waar we vandaan komen. Het is een proces, daarbij horen fouten, angsten en emoties. Het gaat niet perfect, maar we zetten wel stappen."

Berghuis blijft in ieder geval betrokken bij dat proces, want een zomerse transfer sluit hij uit. De komende tijd wil hij vooral weer veel minuten maken.

Door een slepende blessure stond hij afgelopen zondag pas voor het eerst sinds februari in de basis. "Ik heb de afgelopen weken een goede opbouw gehad en voelde me sterker worden. Dat wil ik nu door gaan zetten."

ANP Berghuis en Farioli (r) op de persconferentie