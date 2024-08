NOS Voetbal • vandaag, 18:55 Roulerend Ajax wint in mat duel van Van Persies Heerenveen: 1-0

4:01 Bekijk de samenvatting van Ajax-Heerenveen

Ajax heeft de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. Het sc Heerenveen van trainer Robin van Persie werd met 1-0 geklopt in een wedstrijd met weinig grote kansen. Mika Godts was een opvallend lichtpuntje bij Ajax, Kristian Hlynsson maakte de enige treffer.

Ajax-trainer Francesco Farioli rouleerde flink in zijn basisopstelling, in vergelijking met de Europa League-voorrondewedstrijd tegen Panathinaikos van afgelopen donderdag. Zo stond jeugdspeler Dies Janse (18) in de basis. Devyne Rensch, Jorrel Hato, Jordan Henderson, Kenneth Taylor, Brian Brobbey, Carlos Forbs en Kian Fitz-Jim zaten op de bank.

Geen rood, maar geel

In de openingsfase kregen beide ploegen wat kleine mogelijkheden, maar echte kansen waren er niet. Een grote kans leek na twaalf minuten in de maak, maar die werd door Heerenveen-speler Pawel Bochniewicz in de kiem gesmoord. Al ging dat wel ten koste van een overtreding.

Scheidsrechter Bas Nijhuis trok de rode kaart. Ajax-aanvaller Godts was naar de grond gegaan na de onbesuisde tackle van Bochniewicz, volgens Nijhuis ontnam de Pool Godts een scoringskans.

Na uitgebreide studie door de VAR en een discussie tussen VAR Manschot en scheidsrechter Nijhuis werd de rode prent ingetrokken. Bochniewicz kwam er vanaf met geel. Dit was, zo ga Bas Nijhuis na afloop voor de camera van ESPN aan, omdat de Pool de bal raakte en deze daardoor al richting zijlijn ging voordat er contact was met de speler. Dus was er geen sprake van een scoringskans.

De daaropvolgende vrije trap werd door Steven Berghuis net naast het doel gekruld. In de 31ste minuut was er een kans voor Godts, nadat Anton Gaaei de bal na een vlot lopende aanval had teruggelegd richting de penaltystip. Maar door een stuit en een lichte aanraking van verdediger Sam Kersten kon Godts net niet lekker afronden.

ProShots Nijhuis ging naar het VAR-scherm en trok de rode kaart voor Heerenveen in

In het vervolg van de wedstrijd was Heerenveen het dreigendst, De ploeg van trainer Robin van Persie kwam dankzij buitenspelers Ilias Sebaoui en met name Danilo Al-Saed een aantal keren dreigend door, maar echt in de problemen kwam doelman Remko Pasveer niet. Ajax stelde daar een kans van Godts tegenover, hij kwam goed naar binnen, maar produceerde vervolgens een afzwaaier.

Voorsprong

Op slag van rust was het dan toch Ajax dat scoorde. Godts had een goede actie in huis, kapte naar binnen en bediende Hlynsson. Die rondde beheerst af en zorgde ervoor dat Ajax toch met een voorsprong de rust in mocht (1-0).

Die voorsprong had nog groter kunnen zijn als Branco van den Boomen niet op de paal geschoten had. De middenvelder kreeg de bal van Godts op een presenteerblaadje, maar mikte net niet goed genoeg. De rebound van Chuba Akpom ging naast.

ProShots Bertrand Traoré is terug in de eredivisie

Na rust duurde het even voordat Ajax op stoom kwam. Na een krap uur voerde Ajax-trainer Farioli een driedubbele wissel door. Kenneth Taylor, Carlos Forbs en Bertrand Traoré vielen in. Het spelbeeld veranderde niet. Ajax bleef de bovenliggende partij, maar echt grote kansen kregen de Amsterdammers niet. In de slotfase mochten Brian Brobbey en Jordan Henderson ook nog invallen.

Ook Heerenveen probeerde met wissels nog wat te creëren, maar de deze week aangetrokken Jacob Trenskow en de van VVV overgekomen Levi Smans konden het tij niet keren.

Pas in de negen minuten blessuretijd veerde het publiek weer een aantal keren op. Brian Brobbey had ver in blessuretijd de mogelijkheid om de score op te vijzelen, maar hij schoot naast. Traoré was twee keer dicht bij een treffer, één keer treuzelde hij te lang met schieten, en ver in de extra tijd zag hij doelman Mickey van der Hart redding brengen op zijn lage vrije trap.