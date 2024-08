Pro Shots Berghuis viert de 1-0

NOS Voetbal • vandaag, 22:03 Ajax heeft aan pegel Berghuis genoeg in moeizaam eerste duel met Panathinaikos

Op een broeierige Griekse zomeravond van zo'n 30 graden heeft Ajax een belangrijke, maar moeizame zege behaald in de derde voorronde van de Europa League. In Athene werd Panathinaikos met 1-0 verslagen.

De enige goal van de wedstrijd werd door Steven Berghuis na een half uur in de hoek gepegeld, waarna Ajax een uur lang moest overleven tegen de ook niet indrukwekkende Grieken. Ajax wankelde bij vlagen, maar hield stand, mede door een goede wedstrijd van doelman Remko Pasveer.

Winnen in Athene biedt Ajax wel een uitstekende uitganspositie voor de return van volgende week donderdag (20.15 uur), als Panathinaikos naar Amsterdam komt. Mocht Ajax deze voorronde doorkomen, dan wacht nog een play-off voor een plek in het hoofdtoernooi van de Europa League.

Eén wijziging

De Italiaanse trainer Francesco Farioli, die vrijwel het hele duel hard schreeuwend langs de kant stond, stuurde voor de derde wedstrijd op rij vrijwel exact hetzelfde elftal het veld op. In het tweeluik tegen FK Vojvodina had het immers gewerkt. Slechts op één plek veranderde de Italiaan iets tegen de Grieken: Berghuis verving de geblesseerde Deen Christian Rasmussen.

In het olympisch stadion in Athene, waar Marco van Basten de Amsterdammers in 1987 tegen Lokomotiv Leipzig met een beroemde kopbal bij de eerste paal naar de winst in de Europa Cup II knikte, begon Ajax aardig. De Grieken werden naar achteren gedrukt en met een drietal kansjes in de eerste minuten lieten de Amsterdamse ambitie zien. Maar veel verder kwam het niet.

Een wat tamme eerste helft ontvlamde pas na een klein half uur toen Ajax over rechts soepel combineerde via Berghuis, Devyne Rensch en Kian Fitz-Jim. Berghuis kreeg de bal nadat hij de aanval zelf had opgezet, terug, pegelde met links raak en juichte als de nonchalant schietende Turkse olympiër Yusuf Dikeç. Handpistool de lucht in, andere hand in de zak: 1-0.

Pro Shots Berghuis imiteert de Turkse olympische schutter Yusuf Dikeç

Ajax overleefde direct erna ternauwernood een Grieks salvo aan aanvallen. Aangemoedigd door de fanatieke Griekse fans kreeg Panathinaikos de geest en raakte Ajax meer en meer in de knel. Doelman Pasveer tikte met meer geluk dan wijsheid een snoeihard schot op de kruising en Ajax overleefde tot de rust.

Ajax onder druk

Ook in de tweede helft was het spelbeeld niet anders. De fysiek sterke Grieken bleven de druk maar opvoeren. Een kwestie van tijd was het voordat de Griekse kansen kwamen. Daniel Mancini scoorde, maar werd teruggefloten wegens buitenspel, en ook Alexander Jeremejeff kreeg één-op-één met Pasveer een niet te missen kans die net naast de paal belandde.

Bij Ajax vloeiden de krachten langzaam weg en hier en daar gingen spelers met kramp naar de grond. Warm was het immers nog steeds, om half tien 's avonds nog altijd 29 graden.

Farioli was de enige die nog wel energie over had tot het einde van de wedstrijd. Tot in de zevende minuut van de blessuretijd, toen ook de krachten bij Panathinaikos waren verdwenen, bleef hij schreeuwen langs de lijn. Tot het fluitje klonk en de rust in Athene terugkeerde.