NOS Voetbal • vandaag, 21:47 Ajax met Brobbey maar zonder Bergwijn tegen Panathinaikos, Farioli blij met progressie

Terwijl het gros van de Nederlandse clubs zich opmaakt voor de start van de eredivisie komend weekend, is Ajax nog druk met Europees voetbal. In de Europa League-kwalificatie spelen de Amsterdammers donderdagavond om 20.00 uur in Griekenland tegen Panathinaikos.

Ajax hoopt zich te plaatsen voor de groepsfase van het tweede Europese toernooi. Als er wordt gewonnen van Panathinaikos, waar de Nederlanders Tonny Vilhena en Bart Schenkeveld onder contract staan, speelt Ajax in de beslissende ronde tegen Jagiellonia Bialystok (Polen) of FK Bodø/Glimt (Noorwegen).

Farioli onder de indruk van Brobbey

Brian Brobbey zit donderdag voor het eerst dit seizoen bij de wedstrijdselectie, vertelde trainer Francesco Farioli op de persconferentie voorafgaand aan het duel. De spits is fit en heeft een goede week achter de rug.

"Sinds Brian zondag is aangesloten bij de groep heeft hij een paar hele goede trainingssessies gehad", zei Farioli. "Dit gaf mij het verlangen en het vertrouwen om hem mee te nemen naar Griekenland. Het hangt af van het verloop van de wedstrijd, maar Brobbey gaat zeker minuten maken."

De Italiaan is onder de indruk van het werk dat Brobbey op de trainingen verzet. "De eerste dagen waren niet makkelijk voor Brian, want hij moest aansluiten bij een groep die al enkele weken hard traint. Maar hij heeft er alles aan gedaan om deel te zijn van het team en heeft duidelijk laten zien dat hij het team wil helpen. Dat is wat we nodig hebben"

ANP Steven Bergwijn en Brian Brobbey tijdens een training van Oranje

Voor Steven Bergwijn, vorig seizoen aanvoerder van Ajax, komt het duel met duel met Panathinaikos te vroeg. "Steven en Brian kwamen gelijktijdig terug bij de club, maar hun fysieke conditie verschilt van elkaar", zegt Farioli.

"Ik wil spelers die honderd procent fit zijn. En Bergwijn kwam terug met een kleine blessure die hij had opgelopen bij het Nederlands elftal, waardoor hij slechts één trainingssessie gedeeltelijk mee heeft kunnen doen. We moeten met hem een stapje terug doen."

'Op het juiste pad'

Omdat Ajax al zo vroeg Europese kwalificatieduels moest spelen, al in juli stonden de wedstrijden tegen Vojvodina Novi Sad op het programma, begonnen de Amsterdammers deze zomer ook vroeg met trainen. Farioli ziet een stijgende lijn in zijn selectie.

"Ik denk dat we op het juiste pad zitten", zegt hij. "De jongens werken heel erg hard, ik ben blij met wat we elke dag doen. Hoe de spelers het werk benaderen is fantastisch en wat me echt blij maakt: de manier waarop ze omgaan met de vermoeidheid. In het moderne voetbal moet je eerst een superatleet zijn, voordat je voetballer kunt worden."

ANP Farioli tijdens het duel met Vojvodina

Wat Ajax kan verwachten van Panathinaikos, is moeilijk in te schatten. De Grieken werden vorig seizoen teleurstellend vierde in de eigen competitie, maar versterkten zich deze zomer flink.

Er werden transfersommen betaald voor spelers als Tetê (Galatasaray) en Sverrir Ingi Ingason (FC Midtjylland), terwijl ook oud-PSV'er Philipp Max naar Griekenland werd gehaald. Bovendien heeft Panathinaikos een nieuwe trainer: Diego Alonso, die in 2023 voor de groep stond bij het Spaanse Sevilla.

Farioli heeft zich in ieder geval goed voorbereid. "Panathinaikos is een van de grootste en meest historische clubs uit Griekenland, een echt voetballand. Ze hebben meer dan één wapen. Het is een team dat een interessante 'rotatie' heeft aan de bal. We zullen vanaf minuut één klaar moeten zijn."

Panathinaikos-Ajax bij de NOS De Europa League-voorrondewedstrijd tussen Panathinaikos en Ajax begint donderdag om 20.00 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app. In RadiOlympia op NPO Radio 1 zijn flitsen te horen.