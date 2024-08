Pro Shots Pasveer stopte vijf strafschoppen in de beslissende reeks

NOS Voetbal • gisteren, 23:17 Ajax na bizarre strafschoppenserie tegen Panathinaikos door naar play-offs Europa League

Ajax heeft met hangen en wurgen de laatste ronde van de Europa League-kwalificatie bereikt. In eigen huis verloren de Amsterdammers met 1-0 van Panathinaikos en daarom moest een strafschoppenserie de beslissing brengen. Vorige week had Ajax in Athene met 1-0 gewonnen.

Ajax nam de strafschoppen beter en plaatste zich daardoor ternauwernood voor de play-offs. Daarin speelt Ajax tegen de Poolse landskampioen Jagiellonia Bialystok.

Remko Pasveer ontpopte zich tot de held van Amsterdam door liefst vijf strafschoppen te keren in de beslissende reeks, die 34 penalty's duurde. Anton Gaaei schoot de winnende penalty uiteindelijk tegen de touwen.

Herpakt na zwak begin

Na een zwak eerste kwartier, waarin Ajax slordig was en Panathinaikos het meest dreigend, namen de Amsterdammers de wedstrijd in handen. Gedurende de eerste helft werd het doel van de Grieken steeds meer onder vuur genomen, onder meer dankzij enkele handige varianten op vrije trappen en corners.

Vooral Chuba Akpom kwam veelvuldig in scoringspositie. Een kopbal van de Engelsman werd van de lijn gehaald, een schot van hem ging over en vooral veel pogingen werden gestopt. Bartlomiej Dragowski, de Poolse keeper van Panathinaikos, speelde een geweldige wedstrijd en verrichtte de ene na de andere redding.

ANP Een kopbal van Akpom wordt van de lijn gehaald

De mooiste actie van de eerste helft, en misschien wel de wedstrijd, kwam op naam van Steven Berghuis. De 32-jarige routinier pikte de bal na een ruim half uur op aan de rechterflank, om een actie naar het centrum te maken. Zijn schot met links was vervolgens hard, maar eindigde op de lat.

Doemscenario door late tegengoal

In de tweede helft bleef Ajax de betere ploeg, zonder dat het dit in de score wist uit te drukken. De Amsterdammers probeerden het wel, maar stuitten telkens op de uitblinkende keeper Dragowski.

Een doemscenario voltrok zich vervolgens vlak voor tijd. In de 89ste minuut ontstond een klutssituatie in het strafschopgebied van Ajax, waarbij de ingevallen Panathinaikos-speler Tetê uiteindelijk het laatst zijn voet tegen de bal kreeg en scoorde. Een minuut daarvoor had Ajax-speler Mika Godts nog een grote kans op de paal geschoten.

De goal betekende dat de stand over twee duels 1-1 werd en een verlenging dus noodzakelijk was. Daarin werd niet gescoord, dus moesten strafschoppen beslissing brengen.

ANP Godts baalt na zijn misser vlak voor tijd

Die penaltyreeks werd een thriller, omdat Ajax en Panathinaikos elkaar lange tijd precies in evenwicht hielden. Beide ploegen namen liefst zeventien (!) strafschoppen, maar Ajax trok uiteindelijk aan het langste eind.

Bertrand Traoré en Brian Brobbey baarden opzien door (ruim) over te schieten, terwijl Remko Pasveer de grote held was. Hij noteerde gedurende de strafschoppenreeks vijf reddingen en bracht Ajax daarmee telkens in een gunstige uitgangspositie.

De eindstand van 13-12 bleek historisch hoog. Slechts één strafschoppenreeks in Europees verband had ooit een hogere score: 14-13 tussen Gzira United en Glentoran in juli 2023.