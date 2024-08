NOS Voetbal • vandaag, 18:33 Van Persie pakt eerste punt in eredivisie, Heerenveen en Utrecht spelen gelijk (1-1)

3:39 Bekijk de samenvatting van sc Heerenveen - FC Utrecht

Robin van Persie heeft zijn eerste punt in de eredivisie als trainer van sc Heerenveen binnen. In Friesland speelde de thuisploeg gelijk tegen FC Utrecht: 1-1.

De laatste keer dat Heerenveen in het eigen Abe Lenstra-stadion een eredivisiezege boekte op FC Utrecht was tien jaar geleden. Op 30 augustus 2014 won het met 3-1. Sindsdien bleef Utrecht negen keer ongeslagen: vijf zeges, viermaal een gelijkspel.

Gunstige statistiek

Reeds in de derde minuut werd duidelijk dat Utrecht die gunstige statistiek graag een goed vervolg wilde geven. De bezoekers kwamen via Ole Romeny op voorsprong.

Een hoekschop leek aan iedereen voorbij te gaan, maar Paxten Aaronson bracht de bal weer in het strafschopgebied. Daar stond Romeny klaar om zijn tweede doelpunt van het eredivisieseizoen binnen te tikken: 0-1.

Pro Shots

Even later dacht Aaronson zelf op het scoreformulier te komen. Na een fraaie kapbeweging krulde hij de bal achter Heerenveen-keeper Mickey van der Hart. Er ging een streep door de treffer nadat de VAR buitenspel had geconstateerd.

De overtuigende start van de bezoekers was reden voor Heerenveen-coach Van Persie om zich langs de zijlijn te roeren. Druk roepend en gebarend probeerde hij zijn ploeg wat moed in te praten.

Controle overgenomen

Het had effect. Heerenveen nam na de zwakke openingsfase de controle over, wat vlak voor rust tot de grootste kans op de gelijkmaker leidde. Voor een leeg doel had Ilias Sebaoui de hoek voor het uitkiezen, maar zijn poging was wild en eindigde niet tussen de palen.

ANP Ilias Sebaoui vraagt zich af hoe hij de bal van dichtbij niet in het doel krijgt

Aan de andere kant had het vlak daarna zomaar 0-2 kunnen worden voor Utrecht. Romeny leek de bal van dichtbij binnen te tikken, maar met een fraaie reflex hield Van der Hart de bal uit het doel. Ook bij de rebound was de keeper alert.

Zodoende bleef de schade aan Friese kant beperkt en kon Heerenveen na de rust voortborduren op het momentum dat het voor de pauze had gecreëerd.

In de minuten na de pauze kwam de thuisploeg steeds dichter bij de gelijkmaker en voetbalde het meerdere goede kansen bij elkaar, waarvan de grootste voor Daniel Karlsbakk was.

De Noorse aanvaller kreeg de bal na een corner voor zijn voeten, maar zijn inzet werd gekeerd door doelman Vasilios Barkas. Even daarvoor stond Karlsbakk al aan de basis van een vloeiende aanval, maar het daaropvolgende schot van invaller Jakob Trenskow eindigde op de lat.

Verdiende gelijkmaker

Het was wachten op de gelijkmaker en die kwam acht minuten voor tijd. Trenskow zette de verdiende 1-1 op het bord. Heerenveen voelde dat de eerste thuiszege op Utrecht in tien jaar mogelijk was en bleef de aanval zoeken, maar kwam ondanks meerdere aanvallen niet meer tot scoren.