ANP Brian Priske

NOS Voetbal • vandaag, 15:48 Priske blij dat Stengs bij Feyenoord blijft: 'Zie geen probleem, noch mentaal noch fysiek'

Na de teleurstellende competitie-ouverture - in de eigen Kuip moest het gepromoveerde Willem II een 1-1 gelijkspel worden toegestaan - wacht Feyenoord zondag een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. En daarin kan trainer Brian Priske beschikken over twee nieuwe krachten.

Hoewel nieuw... Dat is Calvin Stengs natuurlijk niet, integendeel. Maar de aanvallende middenvelder leek toch echt op weg naar het Amerikaanse Charlotte FC. Na twijfels over de fitheid van de creatieve voetballer, die in zijn AZ-tijd een zware knieblessure heeft gehad, ging er alsnog een streep door de transfer.

Priske kan er niet rouwig om zijn. "Ik ben blij dat ik Calvin terug heb. Een fantastische speler. Dat liet hij in het begin van het seizoen ook weer zien. We hebben hem zeker gemist tegen Willem II. Ik ben dus erg blij dat ik hem terug heb. Ook omdat hij een geweldig jongen is."

Op en top professional

Priske heeft na het afketsen van de overgang wel even met Stengs gesproken, maar zag geen problemen. Noch in mentaal noch in fysiek opzicht. "Hij is een op en top professional. Hij kwam heel positief over. Hij heeft vandaag ook op een hoog niveau getraind, zoals we van hem gewend zijn."

ANP Calvin Stengs

Of de 25-jarige voetballer drie wedstrijden per week aankan, durft de Deense coach niet te zeggen. "Dat is voor elke speler moeilijk te zeggen. Maar als hij hetzelfde presteert als vorig seizoen - ik geloof dat hij iets van 42 wedstrijden gespeeld heeft - ben ik tevreden."

Bueno en Osman

Afgelopen week werd de selectie ook versterkt met de van Wolverhampton Wanderers gehuurde linksback Hugo Bueno en de van Brighton geleende aanvaller Ibrahim Osman. De Spanjaard is in Zwolle al inzetbaar, de Ghanees moet nog wachten tot de werkvergunning rond is.

"We zijn altijd op zoek naar extra kwaliteit in de groep", licht Priske de komst van het tweetal toe. "En dat hebben beiden volgens ons. Hugo komt natuurlijk uit de Premier League. Hij is snel, heeft een goede linkervoet en ervaring met spelen op hoog niveau."

AFP Hugo Bueno

"En Osman was een kans om aan de groep toe te voegen. Een echt snelle jongen. Ik ken hem natuurlijk een beetje van de Deense competitie. Maar hij heeft ook ervaring met Europees voetbal. Een groot talent. Dat is ook de reden waarom Brighton hem voor veel geld gekocht heeft. Er is nu een eenzelfde structuur bedacht als met Minteh", verwijst Priske naar de vorig seizoen met veel succes van Newcastle United gehuurde Yankuba Minteh.

Scrum

De Deense trainer moet zich bij Feyenoord nog bewijzen als de juiste opvolger van succesvolle Arne Slot. Met één gewoonte valt hij inmiddels al op: 'scrums' op het het veld met zijn spelers direct na elke wedstrijd. Hij wil er desgevraagd wel het een en ander over kwijt.

"Voetbal is een teamsport. Maar wat ik vaak zie na wedstrijden is dat de spelers allemaal verschillende kanten opgaan. Sommige hebben de pech dat ze de pers te woord moeten staan, anderen gaan op de bank zitten of meteen naar binnen, en weer anderen lopen door het stadion."

1:25 Feyenoord-trainer Priske over scrum na afloop van wedstrijd: 'Ik geef ze snel 1, 2 dingen mee'

"Ik vind het belangrijk om meteen na de wedstrijd bij elkaar te komen en ze een paar gedachten van mijn kant mee te geven. Dan hebben ze een idee van hoe ik de wedstrijd heb beleefd."

"En buiten dat vind ik dat je als elftal hoe dan ook bij elkaar moet blijven, of er nu gewonnen, verloren of gelijkgespeeld is, of je nu blij of teleurgesteld bent. Blijf bij elkaar. Dat is niet altijd makkelijk, maar ik denk dat het dan eenvoudiger is om tegenslagen te boven te komen. Voetbal is voetbal, op naar de volgende wedstrijd.