NOS Voetbal • vandaag, 21:53 Fortuna is veel sterker dan Almere City en wint ook tweede duel van het seizoen

1:32 Bekijk de samenvatting van Fortuna Sittard - Almere City

Fortuna Sittard heeft in eigen huis met gemak afgerekend met Almere City. Het werd 3-0, door doelpunten van Alen Halilovic, Kristoffer Peterson en Josip Mitrovic.

Vanaf de tribunes werd voor de grap al 'wij staan bovenaan' gezongen. Dat klopte ook, want vorige week won Fortuna al op bezoek bij Go Ahead Eagles.

Het is voor het eerst sinds 1987 dat de Limburgers hun eerste twee wedstrijden van het eredivisieseizoen winnend afsluiten.

NOS De stand in de eredivisie

Fortuna had het in de openingsfase nog best even lastig met Almere City, dat sinds deze zomer wordt getraind door Hedwiges Maduro en vorige week verloor van AZ.

Maar na zo'n twintig minuten spelen nam Fortuna het heft meer en meer in handen. Zeker als Makan Aïko werd gevonden, werd het gevaarlijk.

Aïko kwam deze zomer over van Le Mans, waar hij vorig seizoen in de Ligue 3 maar één keer scoorde in tien wedstrijden. In Sittard is hij meteen los: vorige week scoorde hij al tegen Go Ahead en in de eerste helft tegen Almere draaide hij zijn tegenstanders dol.

Een kwartier voor rust kreeg Fortuna waar het recht op had. Alen Halilovic werd met een snelle aanval over links vrijgespeeld in de zestien. Met zijn fijne linkerbeen knalde hij raak.

Pro Shots

Almere City was aanvallend onmachtig. Dat spits Baptiste Guillaume ontbrak door een schorsing en aanvoerder Thomas Robinet na tien minuten uitviel, hielp ook niet mee.

Ook na rust was Fortuna beter. In een tijdbestek van drie minuten kreeg het drie grote kansen, maar Rodrigo Guth, Ryan Fosso en Aïko maakten die niet af.

Even later stond het plots bijna gelijk, toen keeper Mattijs Branderhorst een van richting veranderd schot van Stije Resink knap uit de kruising tikte.

Peterson beslist de wedstrijd

Dat ene hachelijke moment deed Fortuna niet wankelen. De thuisploeg bleef domineren en kansen afdwingen.

In de 70ste minuut besliste linksbuiten Peterson het duel. Hij kapte bijna vanaf de zijlijn naar binnen en vond met een prachtige krul de verre bovenhoek.

ANP

Nieuwkomer Josip Mitrović, overgenomen van HNK Gorica, maakte er nog 3-0 van. Een schot van Halilovic kwam via beide palen voor zijn voeten, de Kroaat hoefde alleen het laatste zetje nog te geven.