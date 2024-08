ANP Spelers van Fortuna Sittard vieren de openingstreffer in Deventer

NOS Voetbal • vandaag, 16:33 Effectief Fortuna klopt herdenkend Go Ahead in Deventer

Fortuna Sittard is het eredivisieseizoen met drie punten begonnen. In de Adelaarshorst werd Go Ahead Eagles met 0-2 verslagen.

Bij Go Ahead stond de dag in het teken van herdenken. Zoals elk jaar werd er stilgestaan bij de overleden supporters, met dit jaar extra aandacht voor de overleden clubeigenaar Kees Vierhouten.

Voorafgaand aan de wedstrijd kreeg Vierhouten een plek op de 'Wall of Fame', er was een minuut stilte en in de 51ste minuut was er applaus voor de op 51 jarige leeftijd overleden Vierhouten.

Grote kansen

Vroeg in de wedstrijd kreeg Go Ahead enkele grote kansen. Onder meer Jamal Amofa en Victor Edvardsen kwamen zeer dicht bij een treffer.

Dus moest Fortuna-doelman Mattijs Branderhorst meteen wakker zijn. Branderhorst was jarenlang tweede keeper bij NEC en FC Utrecht, nu is hij basisspeler in Sittard.

Veel meer gebeurde er niet in de eerste helft, behalve dat een cornervlag in tweeën brak en vervangen moest worden.

Fortuna zet aan

Na rust was het Alen Halilovic die Fortuna op voorsprong zette. Hij behield de rust toen hij aangespeeld werd, hield even in omdat Edvardsen wilde ingrijpen en schoot daarna mooi raak (0-1).

Go Ahead-verdediger Mats Deijl raakte in de 64ste minuut nog de lat, toch was het Fortuna dat na rust zonder het beste van het spel te hebben, het efficiëntst was.

Dat werd eens te meer duidelijk toen Makan Aïko niet gedekt werd bij een hoge voorzet en helemaal vrij in kon koppen (0-2).