Pro Shots Robin van Persie

NOS Voetbal • vandaag, 06:00 Trainer Van Persie is pas net begonnen, maar krijgt nu al lof: 'Een verrijking'

Hij heeft met sc Heerenveen nog geen overwinning behaald, maar met zijn voorkomen en met de manier waarop hij de Friezen laat spelen, weet Robin van Persie nu al complimenten binnen te hengelen. Verschillende mensen in de voetbalwereld spreken zich positief uit over de kersverse hoofdtrainer in de eredivisie.

"Ik had nooit gedacht dat hij een trainer zou worden", zegt Kees van Wonderen, bij Feyenoord oud-ploeggenoot van Van Persie, zondagavond bij Studio Voetbal. "Maar hij heeft echt een geweldige ontwikkeling doorgemaakt."

2:35 Van Wonderen: 'Van Persie heeft een geweldige ontwikkeling doorgemaakt'

De voormalig topspits van onder andere Feyenoord, Manchester United en Arsenal begon in het seizoen 2021/22 na een imposante carrière als trainer in de jeugd bij zijn liefde Feyenoord.

Vorig seizoen kreeg hij de leiding over Feyenoord Onder-18 en dit jaar staat de 41-jarige Rotterdammer voor het eerst aan het roer bij een eredivisieclub: sc Heerenveen.

In de eerste twee wedstrijden met de Friese club kwam hij nog niet tot een overwinning (1-0 nederlaag tegen Ajax en 1-1 tegen FC Utrecht), toch krijgt Van Persie alle lof.

'Hij had alles voorbereid'

Dat gebeurde eigenlijk al bij zijn aanstelling. Heerenveen-directeur Ferry de Haan liet zondagochtend bij ESPN weten dat Van Persie vanaf het eerste gesprek met de clubleiding indruk maakte.

0:58 Van Persie en Jans genieten van intens duel: 'Het voetbal dat we willen spelen'

"Ik ging naar zijn huis toe om te praten. Dat voelde wel lekker. Toen zei hij: 'Ik wil nog even wat laten zien.' Hij had wat voorbereid. Ik keek naar het aantal sheets dat er stond en wist dat het een lange middag zou worden. Eigenlijk alles klopte. Er zat een duidelijke visie in, maar ook een redelijke eenvoud. Hoe gek dat ook klinkt, omdat hij wel alles tot in de puntjes had voorbereid."

Het gesprek leverde Van Persie een tweejarig contract op bij zijn eerste klus als hoofdtrainer. Het duurde niet lang voordat hij ook van zijn spelers de eerste complimenten ontving.

Doelman Micky van de Hart liet na de eerste competitiewedstrijd ontvallen dat hij zeer blij is met zijn trainer. "Het is heel leuk met hem. Hij heeft een hele positieve manier van voetballen. We proberen druk te zetten en te voetballen vanuit achteruit. Dat geeft heel veel positieve energie en ik denk dat we daardoor een mooi seizoen tegemoet kunnen gaan."

2:05 Heerenveen-doelman Van der Hart over trainer Van Persie: 'Het is heel leuk'

Die ideeën komen ook op het veld al aardig tot wasdom, zag FC Utrecht-trainer Ron Jans dit weekend. "Ik heb echt een totaal ander Heerenveen gezien dan waar ik de laatste jaren tegen heb gespeeld. Ze nemen enorm veel risico en dat doen ze best goed. Complimenten aan Robin van Persie, die in korte tijd deze ploeg naar zijn hand zet."

'Hoopgevend', noemt Van Wonderen het. De trainer besloot vorig jaar afscheid te nemen bij sc Heerenveen en werd dus opgevolgd door zijn voormalig teamgenoot.

ANP Van Persie en Jans

Van Wonderen zegt dat zijn opvolger voor optimisme zorgt in Heerenveen. "Ik hoor vanuit de staf al hele goede geluiden over hem, over hoe hij het doet. Als je hem ook hoort praten en ziet wat hij nu al bereikt heeft, dan is dat een verrijking."

Geleidelijke weg

De voormalig verdediger vindt het mooi om te zien dat de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal heeft gekozen voor een geleidelijke weg omhoog.

"Hij kwam vanuit de jeugd bij Feyenoord en had daarna ook assistent kunnen worden bij Erik ten Hag. Maar hij wil trainer worden en heeft bewust de connectie gezocht met Heerenveen. Het is mooi dat hij dit nu doet en ik hoop dat hij kan helpen het Nederlands voetbal een lift omhoog te geven."