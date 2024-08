Sensatie in Breda: Ohio bezorgt Utrecht met twee goals in blessuretijd winst op NAC

FC Utrecht heeft op bezoek bij NAC Breda gewonnen dankzij een sensationeel slot. Een knap doelpunt van Boyd Lucassen leek lange tijd voldoende voor winst van de thuisploeg, maar twee doelpunten in de extra tijd van Noah Ohio zetten de wedstrijd volledig op zijn kop: 1-2.

Het eerste gevaar kwam van het hoofd van David Min, die nog wacht op zijn eerste doelpunt voor Utrecht. Ook deze keer vond hij het net niet. De volgende kans kwam opnieuw van Utrechtse zijde, maar de van Eintracht Frankfurt gehuurde Paxten Aaronson slaagde er niet in om op doel te mikken.

NAC had even moeite om onder de druk van de Domstedelingen uit te voetballen, maar herpakte zich met een paar snelle uitbraken. Toch konden ze maar weinig echte dreiging veroorzaken voor het doel van Vasilios Barkas.

Plotseling viel toch de openingsgoal voor de thuisploeg. Zidane Iqbal verloor het balbezit in de opbouw toen hij probeerde weg te draaien. Dominik Janosek stuurde vervolgens de bal met een prachtige pass over de Utrechtse verdediging, waarna Lucassen doorglipte. De buitenspeler controleerde de bal met een verfijnde aanname en schoot strak in de linkerhoek: 1-0.