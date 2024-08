Pro Shots Boyd Lucassen en Jan van den Bergh vieren de winst op Ajax

NOS Voetbal • vandaag, 11:33 'Vechtersmentaliteit' bracht NAC zege op Ajax, maar: 'Geen enkel duel zal makkelijk zijn'

Hij was op zoek naar een club waar hij zijn eigen stempel op kon drukken. Ruim twee maanden na zijn aanstelling als hoofdtrainer van NAC kan Carl Hoefkens bevestigen dat hij de juiste keuze heeft gemaakt door te tekenen bij de club uit Breda.

Het is de derde club waar de 45-jarige Belg als hoofdcoach aan het roer staat, na Club Brugge en Standard Luik in eigen land. "Qua beleving en passie van de fans past NAC in dat rijtje."

Hoefkens heeft dat afgelopen zondag in levenden lijve kunnen ervaren, toen zijn ploeg in eigen huis verrassend met 2-1 won van Ajax. Aanvoerder Jan Van den Bergh kopte in blessuretijd de beslissende treffer binnen.

Een doelpunt in blessuretijd, een zege op karakter. Wat kan de trainer zich nog meer wensen? "Op tactisch gebied hetzelfde doen, maar beter aan de bal zijn", antwoordt Hoefkens realistisch. "We moeten meer kansen afdwingen. Dat is iets waar we absoluut mee aan de slag moeten."

Vechtersmentaliteit

Aanvoerder Van den Bergh beaamt dat. "Maar het is altijd leuk om terug te kunnen vallen op de vechtersmentaliteit die in deze groep zit. We zijn nog niet waar we willen zijn, het is een groeiproces. We zijn ook zeker niet de beste ploeg, zo realistisch zijn we. We weten dat het tijd gaat kosten."

ANP Blijdschap bij Jan Van den Bergh

Dat 'groeiproces' komt met hoogte- en dieptepunten, vervolgt Van den Bergh. Zo verloor NAC het eerste eredivisieduel met 4-1 van FC Groningen, dat net als de Brabanders ook gepromoveerd is. "We zijn enorm blij met de overwinning op Ajax, maar het zijn maar drie punten. Ik denk dat het een moeilijk seizoen gaan worden."

Geen makkelijke wedstrijden

Aan de spelers de taak om de zege op Ajax een goed vervolg te geven. Vandaag komt FC Utrecht op bezoek. "We gaan er alles aan doen om de drie punten hier te houden. Het zal geen makkelijke opgave worden", erkent Hoefkens. "Voor ons zullen er dit seizoen geen makkelijke wedstrijden zijn."

Het duel NAC Breda - FC Utrecht (21.00 uur) is live te volgen op NPO Radio 1 bij NOS Langs de Lijn en op NOS.nl/in de NOS-app. Een samenvatting is te zien bij NOS Studio Sport op NPO 1 (22.25 uur) en op NOS.nl/in de NOS-app.