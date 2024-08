NOS Voetbal • vandaag, 22:01 FC Groningen kent droomrentree in eredivisie met grote zege op NAC Breda

0:54 Bekijk de samenvatting van FC Groningen - NAC Breda

FC Groningen heeft een uitstekende terugkeer in de eredivisie beleefd. In het Hoge Noorden werd de Parel van het Zuiden, NAC Breda, met ruime cijfers aan de kant gezet: 4-1.

NAC kwam na zes minuten met een man minder te staan toen debutant Enes Mahmutovic een rode kaart kreeg voor het neerhalen van een doorgebroken speler. Groningen was daarna meedogenloos en kwam al voor rust op een 3-0 voorsprong door doelpunten van Leandro Bacuna (strafschop), Rui Mendes en Marco Rente.

De wedstrijd was daarmee al vroeg beslist. Beide ploegen kwamen na de thee nog eenmaal tot scoren, waarmee de 4-1 eindstand een feit was en Groningen in ieder geval voor één dag teletekstpagina 819 aanvoert.

Valse start NAC

Voorafgaand aan de wedstrijd was er sprake van gezonde spanning en veel enthousiasme bij zowel FC Groningen als NAC Breda. Vorig seizoen kwamen beide clubs nog uit in de eerste divisie, maar beide slaagden erin om terug te keren op het hoogste niveau. Ze mochten het eredivisieseizoen 2024/2025 openen op de vrijdagavond, bekend terrein voor beide promovendi; de vrijdagavond is de belangrijkste speeldag in de eerste divisie.

Voor NAC-verdediger Mahmutovic werd het een eredivisiedebuut om snel te vergeten. Al na zes minuten legde hij de doorgebroken Jorg Schreuders onreglementair neer in zijn eigen strafschopgebied. Het oordeel van scheidsrechter Nagtegaal: een rode kaart en een penalty.

Daarmee was de wedstrijd eigenlijk al voorbij voordat die goed en wel begonnen was. Groningen benutte de penalty via aanvoerder Bacuna en nam daarna geen gas terug. Via een goal van Rui Mendes, na een mooie pass van Luciano Valente, en een kopbal van Rente stond er na een halfuur een ruime 3-0 voorsprong op het bord.

ANP Leandro Bacuna, met groen haar, heeft de 1-0 gemaakt

Mahmutovic was echter niet de enige met een nachtmerriedebuut in Groningen. De 18-jarige Sven Bouland werd in de tweede helft zijn entree in het betaald voetbal gegund door Groningen-trainer Dick Lukkien, maar ging direct in de fout. Binnen een minuut verspeelde hij de bal en veroorzaakte hij een strafschop.

Daarmee kon NAC, dat nog steeds een man minder had, de spanning enigszins terugbrengen in de wedstrijd. Middenvelder Dominik Janosek is een erkend specialist bij standaardsituaties en wist ook met de strafschop wel raad. Hij maakte er beheerst 3-1 van.

Het deerde Groningen uiteindelijk weinig. De thuisploeg speelde de wedstrijd geduldig uit en maakte er via de jonge Schreuders zelfs nog 4-1 van. De 19-jarige middenvelder was de hele wedstrijd al één van de uitblinkers en kreeg het doelpunt waar hij recht op had. Beheerst rondde hij af na een snelle Groningse aanval.

ANP Schreuders scoort

Zo keerde FC Groningen op een prettige manier terug in de eredivisie. Zonder zich al te veel in te spannen, wonnen de Noorderlingen ruim van de tien man van NAC Breda, met een selectie vol jonge en zelfopgeleide spelers.

Voor NAC rest een lange terugreis naar Breda. De nieuwe hoofdtrainer, de Belg Carl Hoefkens, zal zich troosten met de gedachte dat het seizoen nog lang is.