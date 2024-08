ANP

In samenwerking met RTV Noord NOS Voetbal • vandaag, 13:42 Teruggekeerd Groningen trapt eredivisie af tegen NAC: 'Fans zijn weer trots'

De eredivisie begint vanavond met de wedstrijd tussen FC Groningen en NAC Breda. Een dikke drie maanden geleden speelde de ploeg van Dick Lukkien de memorabele wedstrijd om promotie tegen Roda JC. Daardoor komt het dit seizoen 'gewoon' weer in de eredivisie uit.

Lukkien wil dit seizoen meer herinneringen maken met zijn elftal. "Wat mij vorig seizoen het meest blij heeft gemaakt, was de wisselwerking tussen het team en de supporters. Mensen zijn weer blij om naar FC Groningen te kijken en ze zijn trots op de mannen die in het groen-wit spelen."

"Volgens mij gaat het daarom. Dat je zin hebt om naar het stadion te gaan en dat er herkenbaarheid is. Ik denk dat we dit seizoen op een hoger niveau kunnen instappen, dat de nieuwelingen bereidwillig zijn en ook passen in hoe we werken en wat we willen. We zijn enorm goed geëindigd natuurlijk en dat willen we nu doorzetten."

De voorbereiding verliep veelbelovend voor Groningen. Er werd slechts één keer werd gelijkgespeeld, tegen het Belgische FCV Dender. Alle andere oefenwedstrijden werden winnend afgesloten.

Blesssures en twijfels

De Groningse selectie bleef intact. Zo vertrok er tot dusver nog geen enkele basisspeler en werden Etienne Vaessen, Finn Stam, Brynjólfur Andersen Willumsson en Thijs Oosting aan de selectie toegevoegd.

Daags voor de wedstrijd tegen de medepromovendus heeft FC Groningen wel te maken met enkele blessure- en twijfelgevallen. Thijmen Blokzijl en topscorer Romano Postema komen zeker niet in actie en Wouter Prins is een twijfelgeval.

Vrijdagochtend wordt er een knoop doorgehakt en anders speelt de van AZ gehuurde Finn Stam waarschijnlijk op zijn positie. Dat zou zomaar de derde basisdebutant bij de Groningers kunnen worden, want doelman Vaessen maakt eveneens zijn officiële debuut in het groen-wit.

ANP Vaessen zet een handtekening voor een jonge fan

Datzelfde geldt voor middenvelder Tika de Jonge, die een plekje op het middenveld heeft bemachtigd naast Johan Hove. "Ik vind Tika een goede speler", vertelt Lukkien donderdagmiddag tijdens het perspraatje. "Goede punten zijn met name zijn traptechniek, het spel verplaatsen, spelinzicht en dat hij ballen door de linies heen kan spelen."

Dat de in Zierikzee geboren middenvelder hoogstwaarschijnlijk gaat spelen, heeft er ook mee te maken dat Laros Duarte nog niet topfit is. "Ik denk dat Laros drie kwartier tot een uur probleemloos zou moeten kunnen spelen. Dus ja, dan kijk je naar, hoe kan ik hem nou het beste gebruiken? En in welk gedeelte van de wedstrijd kunnen we de tegenstander het meeste pijn doen", vraagt Lukkien zichzelf af.

ANP Laros Duarte bleef na de degradatie bij FC Groningen en was vorig seizoen in de eerste divisie een uitblinker

Het niet opstellen van Duarte heeft in niks te maken met zijn vertrekwens, zegt de oefenmeester. "Zolang hij hier is, kunnen wij gebruik maken van zijn diensten. Hij is een goede speler, dus als hij hier blijft is dat voor ons hartstikke goed. Ik heb in ieder geval nog niks gehoord van hele concrete belangstelling."

Afgelopen seizoen wist Groningen niet van NAC te winnen. In Breda werd het in de slotseconden 3-2 en in Euroborg kwamen de groen-witten niet verder dan een 1-1 gelijkspel. "Ik vind NAC een stevige ploeg", zegt Lukkien. "Daarmee bedoel ik dat ze een volwassen ploeg hebben waarbij het spelidee voor mij in ieder geval duidelijk is. Ze weten waar de mosterd wordt gehaald."