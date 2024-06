Opening eredivisieseizoen 2024/2025: FC Groningen ontvangt NAC Breda

Het eredivisieseizoen 2024/2025 start op vrijdag 9 augustus 2024 om 20.00 uur in de Euroborg met de wedstrijd tussen de twee gepromoveerde clubs FC Groningen en NAC Breda. Dat maakte de Eredivisie NV vandaag bekend.

Zaterdag 10 augustus ontvangt bekerwinnaar Feyenoord om 16.30 uur Willem II, de kampioen van de eerste divisie. Landskampioen PSV neemt het op tegen de Brabantse buur RKC Waalwijk (19.00 uur) en Ajax en sc Heerenveen zorgen zondag om 16.45 uur in de Johan Cruijff Arena voor het slot.

FC Groningen eindigde afgelopen seizoen na een bloedstollend einde als tweede in de eerste divisie. NAC Breda werd achtste in het reguliere seizoen, maar legde via de play-offs beslag op een plek op het hoogste niveau.