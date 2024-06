ANP Blijdschap bij NAC

NOS Voetbal • vandaag, 19:53 NAC overleeft Excelsior-storm maar net en is na vijf jaar terug in eredivisie

NAC Breda keert na vijf jaar eerste divisie terug in de eredivisie. In de finale van de nacompetitie verloor NAC de return bij Excelsior met 4-1, maar dat was net genoeg om te promoveren vanwege de eerdere 6-2 thuiswinst.

NAC-gebakjes, NAC-vlaggen, NAC-spandoeken. Heel Breda werd de afgelopen dagen beheerst door NAC-gekte. Er was alleen nog één klus te klaren. De ploeg van coach Jean-Paul van Gastel moest zien te voorkomen dat Excelsior 'het wonder van Woudestein' zou realiseren.

Een achterstand van vier doelpunten moest worden goedgemaakt door de Rotterdamse ploeg. Om dat te realiseren koos Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen vooraf voor 'inspiratiesessies' waarin video's werden getoond van ploegen die zich wisten te redden uit een moeilijke situatie.

Als strijdplan voor de wedstrijd was het dan ook niet verrassend dat er vol voor de aanval werd gekozen. Dijkhuizen zette op de plek van de geschorste linksback Arthur Zagre dan ook middenvelder Cisse Sandra neer.

Snelle eerste treffer

De aanvallende intenties van Excelsior werden meteen duidelijk. De eerste echte mogelijkheid van de wedstrijd werd namelijk een treffer. Na twintig minuten stuurde Lazaros Lamprou zijn aanvalsleider Troy Parrott diep, die knap raak schoot in de verre hoek.

Er was hoop in Rotterdam.

ANP Troy Parrott scoort en neemt de bal snel mee

Parrott had daarna heel snel ook voor de 2-0 kunnen zorgen op aangeven van Couhaib Driouech, maar de Ier kon NAC-doelman Pepijn van de Merbel nu niet passeren. Een hoekschop volgde en Van de Merbel redde zijn ploeg wederom door een kopstoot van Siebe Horemans uit het doel te ranselen.

Voor rust al 3-0

De 2-0 viel wel, na iets meer dan een half uur spelen. Driouech werd onderuit geschoffeld in het strafschopgebied en claimde een penalty. Scheidsrechter Danny Makkelie wilde er in eerste instantie niet aan, maar na een ingreep van de VAR ging de bal alsnog op de stip. Parrott schoot de Rotterdammers naar 2-0.

De gezichten op de Rotterdamse tribunes kregen een voorzichtige lach. De hoop begon te leven, want waarom zou Excelsior er niet nog twee kunnen maken?

Die voorzichtige glimlach werd omgezet in enorm gejuich toen voor rust ook nog de derde Excelsior-treffer viel. Lamprou legde voor, Van de Merbel kon er niet bij en Excelsior-aanvaller Derensili Sanches Fernandes en de vallende NAC-verdediger Boy Kemper werkten de bal samen over de doellijn.

ANP Excelsior maakt de 3-0

De NAC-supporters die zich bij het Rat Verlegh-stadion hadden verzameld om samen de wedstrijd te kijken, stonden met ongeloof op het gezicht en tranen in de ogen te kijken. Het zou toch niet gaan gebeuren dat er nog een treffer zou vallen?

Dat antwoord kwam sneller dan gehoopt voor de Bredanaars. Na vijf minuten spelen in de tweede helft viel de vierde treffer al. Sanches Fernandes had een uitstekende voorzet in huis en Parrott kopte raak en de schade uit de vorige wedstrijd was al gerepareerd.

Een vijfde treffer zou Excelsior nog zonder verlenging in de eredivisie houden. De Rotterdammers hadden nog 40 minuten om die goal te maken.

Toch weer hoop voor NAC

Maar toen Excelsior op rozen dacht te zitten, was het feest snel over. Casper Staring kon de bal in het strafschopgebied opvangen en in de korte hoek raak schieten. Dat betekende de 4-1, waardoor NAC weer virtueel in de eredivisie stond.

Excelsior werd nog naar voren gezongen, maar het ging voetballend niet meer zo makkelijk als in het eerste uur. Echt grote kansen kwamen er niet meer en daardoor bleek een uitstekende wedstrijd uiteindelijk niet voldoende.

Na twee jaar eredivisie zit het avontuur er weer op voor de club uit Kralingen en kan het feest in Breda nu echt gaan beginnen.