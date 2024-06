ANP Feest bij NAC na de promotie

NOS Voetbal • vandaag, 21:39 NAC-tranen van geluk na promotie en Excelsior weent om degradatie

Vreugde en verdriet, het ligt zo dicht bij elkaar. In beide gevallen kan er flink om gehuild worden en dat gebeurde zondagavond dan ook op Woudestein. Bij NAC Breda kunnen ze hun geluk niet op na de promotie naar de eredivisie en bij Excelsior is het uithuilen na de degradatie.

"Ik heb mijn traantjes al gelaten", zei NAC-trainer Jean-Paul van Gastel na afloop. "Ik ben toch een heel trotse trainer nu ik als geboren en getogen Bredanaar en komend uit een echte NAC-familie dit heb bewerkstelligd. En als ik mijn vader en broer straks zie, dan komen er wel meer tranen."

De trainer kende een zeer bewogen seizoen in Breda. In september kwam Van Gastel voor de groep te staan na het ontslag van Peter Hyballa toen het sportief niet goed ging en het bestuurlijk een rommeltje was.

ANP Jean-Paul van Gastel (rechts)

In januari leek de trainer al te vertrekken uit Breda toen de Turkse topclub Besiktas hem als assistent van Giovanni van Bronckhorst wilde, maar NAC gaf geen toestemming. Van Gastel bleef en kondigde aan na het seizoen te vertrekken. Het voetbal werd er gedurende het seizoen niet beter op in Breda. Van Gastel leek zelfs ontslagen te worden.

Dat gebeurde niet en nu is hij de trotse trainer van een promovendus en daar gaat de Bredanaar van genieten. "Morgenochtend heb ik een vreselijke kater en daarna gaan we naar de binnenstad. Dinsdag is die kater dan nog groter. Wat ik daarna ga doen, zie ik dan wel weer."

Kijk hier naar de reacties van Van Gastel en Staring:

1:13 Van Gastel geniet extra: 'Trots dat ik dit als een echte Bredanaar heb bewerkstelligd'

Casper Staring, die met zijn treffer de promotie veiligstelde voor NAC, gaat ook aan het bier. "Maar eigenlijk ben ik geen groot bierfan. Maar ik denk dat dat nu vast wel anders wordt", zei de middenvelder lachend.

Emoties zijn er bij hem nog niet echt. "Mijn karakter is zo dat ik eerst de 4-1 nederlaag nog aan het verwerken ben. Ik zit nu nog vol adrenaline, maar toen ik jongens op het veld emotioneel zag worden, begon dat bij mij ook een klein beetje."

'Klap is echt enorm'

Maar er waren niet alleen tranen van vreugde. Excelsior-doelman Stijn van Gassel kwam vechtend tegen de tranen van het veld. "In het derde jaar dat ik hier ben gaan we ten onder. Deze klap is echt enorm."

Eerst probeerde de 27-jarige keeper nog rustig de wedstrijd te analyseren. "We hebben laten zien wat voor kwaliteit we hebben. NAC lag over één been en ze wisten het niet meer. Maar na de 4-0 is het verval veel te groot." Daarna vloeiden de tranen toch echt bij de doelman die de club gaat verlaten.

Kijk hier naar de reacties van Van Gassel en Dijkhuizen:

1:48 Exelsior-doelman Van Gassel laat tranen vloeien: 'Dit verwacht je gewoon niet'

Van Gassel: "Vooraf denk je: hoe ga je reageren als dit gebeurt? Ik ben een gevoelsjongen en als ik ergens voor ga, wil ik altijd 100 procent geven. Dat is nu niet gelukt. Dit verwacht je gewoon niet."

'Nog niet ingedaald'

Zijn trainer, Marinus Dijkhuizen, kon zijn emoties nog wel onder controle houden. "Maar dat is morgen anders, denk ik. Het is nog niet ingedaald. Als ik morgen wakker word, denk ik meteen: shit, we zijn gedegradeerd."

En dat was niet nodig, aldus de coach. "We gaan er nu uit op doelsaldo, dat is heel moeilijk te accepteren. We speelden ook fantastisch in de eerste helft en de 3-0 was eigenlijk nog een magere afspiegeling. De energie viel alleen weg nadat we de 4-0 hadden gemaakt. Dan doen we niet meer de dingen waar we goed in zijn en dan gaat er ook zoveel fout bij dat tegendoelpunt. Het is ons te vaak gebeurd dit jaar, dat we het niet over de streep trekken."

En dus rest er nu niks anders dan voetballen in de eerste divisie. Dat gebeurt wel met Dijkhuizen, denkt hij zelf. "Daar ga ik wel vanuit, maar daar heb ik met de club nog niet over gesproken."

1:55 Tranen van geluk na nagelbijtend aftellen: NAC promoveert