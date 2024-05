ANP

NOS Voetbal • gisteren, 21:57 Groningen terug in de eredivisie na zege op Roda JC, Willem II kampioen

FC Groningen keert na een jaar afwezigheid terug in de eredivisie. Op de allerlaatste speeldag in de eerste divisie moesten de Groningers thuis winnen van Roda JC om direct te promoveren en dat lukte. Het werd 2-0.

Willem II is door deze uitslag kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. De Tilburgers, die zich vorige week al verzekerden van promotie naar de eredivisie, wonnen na een 0-2 achterstand nog met 3-2 van Telstar in eigen huis. Willem II neemt de kampioensschaal van de eerste divisie voor de vierde keer in de clubhistorie in ontvangst.

Roda JC belandt door de nederlaag bij Groningen op de derde plaats en is dus veroordeeld tot de play-offs, waar alsnog promotie kan worden bewerkstelligd. Een hard gelag voor de Limburgers, die vorige week door een fout van de stadionomroeper nog dachten dat ze al gepromoveerd waren.

Terechte zege

Vanaf het eerste fluitsignaal nam thuisploeg FC Groningen het initiatief: al binnen enkele minuten creëerde het een goede kans, maar schoot Thom van Bergen over. Daarop volgde een spervuur van hele en halve kansen, dat in de 39ste minuut dan eindelijk tot de openingstreffer leidde.

Van Bergen werd vrijgespeeld aan de rechterkant en gaf een strakke voorzet richting de eerste paal. Daar stond Johan Hove klaar, die de bal knap inkopte vanuit een moeilijke hoek. Die goal leidde tot een explosie van vreugde in Groningen, want bij een 0-0 stand was Roda nog virtueel tweede.

Pro Shots Schreuders viert de 2-0

In de tweede helft ging Groningen op dezelfde voet door. Het overrompelde Roda volledig en kwam binnen vijf minuten na de rust op een 2-0 voorsprong.

Die tweede goal was exemplarisch voor het seizoen van Groningen, waarin veel gebruik werd gemaakt van jongens die uit de eigen jeugdopleiding komen. Via Romano Postema en Thom van Bergen kwam de bal voor de voeten van de 19-jarige Jorg Schreuders, die simpel binnenschoof. Daarmee was de promotie plots zeer dichtbij.

Een veelzeggende statistiek over het verloop van de wedstrijd: pas na een klein uur kwam Roda tot de eerste doelpoging van de wedstrijd. Gescoord werd er echter niet meer door beide ploegen. Voor Roda rest, naast een lange busrit terug naar Kerkrade, de nacompetitie waarin het alsnog promotie moet zien te realiseren.

Massale veldbestorming

Het laatste fluitsignaal kwam voor het publiek in de Euroborg geen seconde te vroeg. Zij stonden al een tijd klaar om het veld te bestormen als de promotie officieel zou zijn. Toen dat gebeurde, kwam men massaal binnen de lijnen om de spelers en trainer Dick Lukkien op de schouders te hijsen.

Datzelfde tafereel voltrok zich in Tilburg, waar Willem II in stijl kampioen werd. Het kwam in de eerste helft op een 0-2 achterstand tegen Telstar, maar rechtte de rug in de tweede helft.

Pro Shots 'Pitch invasion' in Tilburg

Door doelpunten van Thijs Oosting, Rob Nizet en Ringo Meerveld maakte Willem II een prachtige comeback in de kampioenswedstrijd. Die laatste goal viel pas in de 93ste minuut, waarna het publiek niet meer te houden werd en dus het veld bestormde.

Daarop besloot scheidsrechter Nagtegaal maar af te fluiten: er was geen houden meer aan.

Laatste play-offplaatsen verdeeld

De deelnemers aan de play-offs om promotie zijn inmiddels ook bekend. De nummers drie tot en met acht plaatsen zich daarvoor, dus mogen Roda JC, FC Dordrecht, ADO Den Haag, De Graafschap, FC Emmen en NAC zich opmaken voor de nacompetitie.

Voor MVV heeft de laatste speeldag een zuur slot opgeleverd. Het won weliswaar van VVV-Venlo, maar loopt toch op doelsaldo de play-offs mis.

De eerste ronde van de play-offs om promotie en degradatie begint maandag al met NAC Breda - Roda JC. Dinsdag volgen FC Emmen - FC Dordrecht en De Graafschap - ADO Den Haag. De returns volgen vrijdag en zaterdag. De winnaars gaan naar halve finales, dan stroomt ook de nummer 16 van de eredivisie in.

NOS De eindstand in de eerste divisie