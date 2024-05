Pro Shots Dick Lukkien viert feest na de promotie van FC Groningen

NOS Voetbal • gisteren, 22:59 Groningen-spelers beleven jongensdroom, Lukkien vindt veldbestorming 'top drie ooit'

Op de allerlaatste speeldag is het FC Groningen dan toch gelukt: het realiseerde promotie naar de eredivisie. Door een 2-0 overwinning op directe concurrent Roda JC werd de tweede plaats ingenomen, waarmee de 'Trots van het Noorden' na een jaar weer terugkeert op het hoogste niveau.

Dat wordt uitzinnig gevierd door de spelers en staf. "Dit is een droom die uitkomt, echt niet normaal", vertelt doelpuntenmaker Jorg Schreuders aan de NOS.

Bekijk hier zijn complete reactie:

1:40 Schreuders na promotie: 'Dit is een jongensdroom'

"Het was geen mooie goal", zegt de middenvelder. "Maar dat je de 2-0 kan maken in zo'n wedstrijd, voor je eigen club, dat is een jongensdroom." De 19-jarige Schreuders groeide op in de stad en doorliep de hele jeugdopleiding van Groningen. Hij kent de club van binnen en van buiten.

"Ik woon in de binnenstad, kom altijd op de fiets naar de club, maar zoiets als vandaag heb ik nog nooit gezien. Hoeveel Groningen-shirts ik in de stad zag, hoe erg het leeft. Al vanaf 13.00 uur stonden mensen in de kroegjes."

Alle ballen op de jeugd

Los van alle feestelijkheden hebben de Groningen-spelers en hun trainer nog wel tijd voor een serieuze terugblik op het seizoen. De ommekeer kwam in november, toen er wat oudere spelers op de bank belandden en de jeugd een kans kreeg. Dat was een bewuste keuze, vertelt trainer Dick Lukkien.

"We hebben vanaf november de keus gemaakt om met heel veel jonge jongens te gaan spelen, daar ontstond toen ook een mooie mix met de oudere jongens. Ik heb echt genoten van die samenwerking en ik ben apetrots op wat we hier met zijn allen hebben laten zien."

Lukkien kijkt terug op het seizoen:

2:57 Lukkien over veldbestorming: 'Top drie ooit'

Lukkien is niet alleen trots op zijn jonge spelers. Hij genoot net zo goed van de veldbestorming van de fans na het laatste fluitsignaal. "Meestal doen we dingen hier heel erg goed, dus ook de veldbestorming. Daar staan we in de top drie ooit", lacht de trainer.

Daar sluit speler Luciano Valente zich bij aan. "Het is ongelofelijk wat de club altijd laat zien met sfeeracties. De fans steunen ons door dik en dun, ook vorig seizoen toen we er niet zo goed voor stonden. Ik denk dat weinig clubs in Nederland zoiets laten zien, dat geeft wel aan wat voor prachtige club Groningen is."

Derde promotie

Voor trainer Lukkien is het de derde promotie in zijn trainersloopbaan, nadat hem dit eerder tweemaal lukte met FC Emmen.

"Met Emmen was het ook een topprestatie, maar misschien is deze nog wel wat meer waard", stelt hij. "Omdat we van heel ver moesten komen. Er zat zoveel negativiteit in de club en dat moesten we ombuigen."

Dat is wel gelukt, als Lukkien de toeschouwers vandaag zag. "Volgens mij heeft de Euroborg in jaren niet zo vol gezeten. Dan zie je die optocht en krijg je daar kippenvel van, en stonden er bij het stadion drie- tot vierduizend mensen ons op te wachten... Geweldig", besluit de trainer.

Bekijk hier de volledige reacties van Luciano Valente en aanvoerder Leandro Bacuna: