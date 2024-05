NOS Voetbal • vandaag, 11:52 Stevens leeft als 'Vier-Minuten-Meister' mee met te vroeg juichend Roda JC

Bij Huub Stevens kwam een pijnlijke herinnering naar boven na het zien van de verwarrende taferelen van afgelopen vrijdag in Kerkrade. Fans en spelers van Roda JC dachten dat de promotie een feit was, het bleek een pijnlijk misverstand.

Roda wacht vanavond (vanaf 20.00 uur) nog een herkansing tegen FC Groningen, met mimimaal een punt in de Euroborg is Roda alsnog gepromoveerd. Stevens had die luxe op 19 mei 2001 niet. Het Schalke 04 van de Limburgse coach ging van vier minuten kampioensvreugde naar groot verdriet.

"Die vergeet ik niet", vertelt Stevens. "We zijn vier minuten kampioen geweest. Het was een gigantisch feest. In één keer werd dat afgebroken. Dat doet pijn."

Ontknoping eerste divisie bij de NOS De ontknoping in de eerste divisie, met FC Groningen-Roda JC en Willem II-Telstar, is vanavond te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Korte samenvattingen zijn te zien in het Journaal om 23.20 uur. Willem II is al zeker van promotie, maar bij winst ook van het kampioenschap. Bij puntenverlies van Willem II kan nummer twee Roda ook nog kampioen worden, maar de Limburgers kunnen promotie ook nog verspelen aan FC Groningen. De nummers een en twee van de eerste divisie promoveren naar de eredivisie.

Een week voor de apotheose ging het al mis voor Schalke en verspeelden de Koningsblauwen de eerste plaats met een 1-0 nederlaag bij VfB Stuttgart. Alleen een wonder zou Schalke kunnen redden in de laatste speelronde.

Doordat Schalke op die beruchte 19 mei tegen SpVgg Unterhaching in de slotfase een achterstand omboog in een 5-3 voorsprong en Bayern München in de slotminuut met 1-0 achter kwam bij Hamburger SV, leek dat wonder geschied. Leek.

Stadionspeaker

Afgelopen vrijdag speelde stadionspeaker Wim Frijns na afloop van Roda JC-SC Cambuur (2-0) de hoofdrol door om te roepen dat het bij Telstar-FC Groningen 2-1 was geworden, wat niet zo was, en dat de Limburgers zeker waren van promotie.

In Gelsenkirchen was een verslaggever van TV-zender Premiere de onbedoelde aanstichter. "Het is klaar in Hamburg, Schalke is kampioen", vertelde de verslaggever in de catacomben aan Schalke-speler Andreas Möller.

Het nieuws verspreidde zich snel. De spelers waren uitzinnig, manager Rudi Assauer was in extase en liet de poorten van de tribunes openzetten waarna duizenden uitzinnige fans het veld bestormden. Tranen van vreugde vloeiden over het kampioenschap van Schalke, het eerste sinds 1958. De eerste titel ooit in de Bundesliga, bovendien, de hoogste Duitse voetbalklasse die in 1963 het levenslicht zag.

Sla de carrousel over Pro Shots Huub Stevens (r) en Rudi Assauer (l)

Pro Shots Huub Stevens als coach van Schalke 04

Maar toen verschenen er plotseling beelden vanuit Hamburg op het grote scherm in het stadion in Gelsenkirchen. Was dit de samenvatting? Nee, het waren livebeelden. Hamburger SV-Bayern München was nog niet afgelopen. Angstvallig keken de fans daarna naar het scherm.

"Ik ging naar boven, naar de trainingskamer", vertelt Stevens. Daar trof de coach onder anderen Youri Mulder, die toen geblesseerd was. Die keek daar naar de beelden uit Hamburg. "Op het moment dat ik binnenkwam, werd er een vrije trap gegeven aan Bayern. Ik zag dat de bal erin ging. Ongelooflijk."

Patrik Andersson schoot de indirecte vrije trap in het strafschopgebied van HSV binnen. Daarmee werd het 1-1, was Bayern kampioen en werd Schalke met een punt achterstand tweede.

"Iedereen was helemaal down", weet Stevens. "Ik zag Assauer huilen op het balkon. Dan moet je zelf ook een traantje wegpinken. In de kleedkamer was het een huilfestival. Het was ook het afscheid van het Parkstadion. Het was kommer en kwel."

'Krijg je de druk weg bij de spelers?'

Waar voor Schalke een week later de (gewonnen) bekerfinale op het programma stond, moet Roda vanavond aan de bak in het rechtstreekse duel om promotie met FC Groningen. "Veel spelers waren in 2001 met hun hoofd nog steeds bij die vier minuten", weet Stevens.

Stevens had er destijds een behoorlijke klus aan om het gemoed van zijn spelers op te beuren. De huidige Roda-trainer Bas Sibum heeft het wat dat betreft beter getroffen. Sibum: "Wij hebben erom gelachen in de kleedkamer, het afgesloten en de blik op Groningen gericht."

Sibum wil vooral de rust bewaren. "Als hij daardoor de druk weg kan houden, is dat een perfect idee", zegt Stevens, die Sibum in 2007 onder zijn hoede had als trainer van Roda. "Maar krijg je de druk weg bij de spelers?"