vandaag, 19:41 Recordtransfer Omgba naar Gent van de baan, NAC trekt zich terug uit onderhandelingen

NAC Breda heeft zich teruggetrokken uit de onderhandelingen over een transfer van Aimé Omgba naar KAA Gent. Dat meldt de eredivisieclub op de eigen website.

De Belgische club wilde opnieuw om tafel over de 21-jarige middenvelder nadat hij in België een medische keuring had ondergaan. Gent was niet tevreden over de uitkomst daarvan en kwam daarop met een verlaagd bod. Reden voor NAC om de stekker uit de deal te trekken.

Beide clubs kwamen begin vorige week nog tot een formeel akkoord: de aanvallende middenvelder zou in Gent een contract tot de zomer van 2028 tekenen. En NAC zou inclusief bonussen een recordsom van 3,4 miljoen euro overhouden aan Omgba. Ook was een doorverkooppercentage van tien procent afgedwongen.

Zo blijft de recordtransfer van NAC vooralsnog op naam staan van Nemanja Gudelj die in 2013 naar AZ vertrok voor 3 miljoen euro.

Transfersoap

De onderhandelingen tussen NAC, Gent en Omgba mondden de afgelopen weken uit in een ware soap. Omgba liet meermaals duidelijk weten de stap naar de Jupiler Pro League te willen maken. Maar NAC wees een bod van Gent van zo'n 2,5 miljoen aanvankelijk af.

Daar was de speler niet over te spreken. Twee weken geleden probeerde Omgba middels een interview in de Telegraaf een transfer te forceren. Met name technisch directeur Peter Maas en RvC-lid Pierre van Hooijdonk moesten het ontgelden. "Ik krijg sterk het gevoel dat NAC mij als een product ziet", zei hij in de krant.

Omgba zal zich nu toch maandag weer op de training moeten melden van trainer Carl Hoefkens. "Aimé is nog steeds contractspeler van NAC Breda", aldus technisch driecteur Peter Maas op de site. "Na een proces van weken is er genoeg waardevolle tijd in de voorbereiding op een loodzwaar seizoen verloren gegaan, zowel voor Aimé als voor de club."

De 1,90 meter lange middenvelder debuteerde begin 2023 voor NAC. Hij speelde 55 wedstrijden voor de club en was goed voor tien doelpunten en tien assists.