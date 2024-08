NEC ploetert in Nijmegen, maar wint in slotfase van tiental PEC Zwolle

NEC heeft vanavond de eerste zege van het eredivisieseizoen geboekt. De Nijmegenaren wonnen in eigen huis met 1-0 van PEC Zwolle door een doelpunt van Rober González in de 87ste minuut.

Eenvoudig ging het niet voor NEC. Het had veel moeite met PEC, dat zeker in de eerste helft de beste kansen creëerde. Na ruim een uur spelen kreeg PEC-speler Thierry Lutonda zijn tweede gele kaart, maar ook daarna kwam NEC slechts moeizaam tot kansen.

PEC Zwolle blijft door de nederlaag in het Goffertstadion nog puntloos in het huidige eredivisieseizoen. Het verloor in de eerste speelrondes van FC Utrecht (0-1) en Feyenoord (1-5).

PEC de betere in de eerste helft

In de eerste helft, waarin het hevig regende in Nijmegen, was het PEC Zwolle dat de beste mogelijkheid creëerde. Na een halfuur spelen was het Davy van den Berg die kon uithalen vanaf de rand van het strafschopgebied, maar de lat raakte.