Getty Images Ferdi Kadioglu

NOS Voetbal • vandaag, 09:47 Van NEC-talent tot vedette in Turkije: 'Hoe Kadioglu nu speelt, is niet normaal' Jesse Wieten redacteur NOS Sport

Jesse Wieten redacteur NOS Sport



NEC-teammanager Muslu Nalbantoglu maakte het op 24 december vorig jaar in Istanbul van nabij mee. Als getuige van de Turkse topper Fenerbahçe-Galatasaray (0-0) zag hij dat Ferdi Kadioglu zes jaar na zijn vertrek uit Nijmegen een grote meneer was geworden. Vanavond start hij waarschijnlijk in de basis in het EK-duel tegen Portugal.

"Hij was de populairste speler", vertelt Nalbantoglu. "Zijn populariteit is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Bij de warming-up werden de namen omgeroepen. Zijn naam werd het hardst gescandeerd door die duizenden fans in het stadion."

De 24-jarige stevige, gespierde back Kadioglu van nu, Turks international met wilde haren en een baard, heeft weinig meer weg van de kortgeknipte, nog frêle jongen die in 2018 koos voor een ongewis avontuur. Als groot talent van NEC, toen in de eerste divisie, vertrok Kadioglu naar de Turkse topclub Fenerbahçe.

Turkije - Portugal bij de NOS De voorbeschouwing van de EK-wedstrijd tussen Turkije en Portugal is vanaf 17.30 uur te volgen via NPO 1, NOS.nl en de NOS-app en te beluisteren op NPO Radio 1. Een samenvatting van het duel verschijnt kort na het laatste fluitsignaal online en op YouTube.

Huidig FC Utrecht-aanvaller Ole Romeny was in dat laatste seizoen bij NEC ploeggenoot van Kadioglu. Dat was al een jongensdroom voor beiden.

Samen groeiden ze op in Lent, tegenwoordig onderdeel van de gemeente Nijmegen maar vroeger een dorp, recht tegenover de stad, aan de overkant van de Waal. "We zaten samen op de bassischool", vertelt Romeny. "Hij is een jaartje ouder, maar we zaten een paar jaar bij elkaar in de klas."

"Daar begon het allemaal in de pauzes", aldus de net 24 jaar geworden aanvaller. "Voetballen. We werden altijd uit elkaar gezet, mochten niet samen, omdat we de beste spelers van de school waren."

'Samen de sloot in'

Waar Kadioglu in 2008 op zijn achtste bij ESA uit Arnhem werd opgepikt door NEC, kreeg Romeny als spelertje van DVOL uit Lent drie jaar later pas een uitnodiging van de Nijmeegse club. Zo kwamen de twee samen te spelen in de jeugdopleiding van NEC.

Het werden talloze uren in het NEC-busje tussen Lent, de middelbare school in Nijmegen en Sportcomplex De Eendracht van NEC. En thuis zochten ze een pleintje of veldje om verder te spelen.

Sla de carrousel over Ole Romeny Ferdi Kadioglu (m) en Ole Romeny (l) in de jeugd van NEC

Ole Romeny Ferdi Kadioglu en Ole Romeny voor de Goffert

Ole Romeny Ole Romeny debuteert als invaller voor Ferdi Kadioglu

"We gingen vaak op het veld van DVOL passes oefenen, of hooghouden, trucjes of eindeloos één tegen één. We waren liefhebbers", zegt Romeny. "Lag er een bal in de sloot, sprongen we samen het water in. Of we bouwden een vlot. Dan waren we de hele dag van huis. Lent was een topdorp om op te groeien. Veel natuur, veel vrijheid."

'Ferdi was mijn taxi'

Kadioglu debuteerde in augustus 2016 op zeventienjarige leeftijd in het eerste van NEC. Een jaar later ging Nalbantoglu er aan de slag als teammanager. Het was ook het moment dat Romeny zich bij de selectie van het eerste mocht voegen.

Dortmund aast op Kadioglu als vervanger Maatsen Kadioglu zou in de belangstelling staan van de Duitse voetbalclub Borussia Dortmund. Dat melden diverse media. De Turks-Nederlandse voetballer wordt gezien als een mogelijke vervanger voor Chelsea-huurling Ian Maatsen. De Nederlandse linksback staat voor een transfer naar Aston Villa, al denkt Dortmund er ook nog aan om Maatsen definitief over te nemen van Chelsea. Nuri Sahin, de nieuwe trainer van Dortmund, is in elk geval gecharmeerd van Kadioglu.

"Ferdi heeft me toen bij de hand genomen", zegt Romeny. "Hij haalde me altijd op weg naar Nijmegen met de auto op. Hij was mijn taxi."

Als in Nederland opgegroeide Turk was Nalbantoglu trots op de doorbraak van Kadioglu, die een Turkse vader en Nederlandse moeder heeft. "Ik hoop altijd dat er Turkse jongens doorbreken", zegt de 40-jarige oud-speler van NEC (2004-2008).

"Ferdi was een rustige jongen en een goede voetballer", gaat Nalbantoglu verder. "Je kon hem overal op het middenveld neerzetten. Of hangend op links of rechts. Hij was heel multifunctioneel en technisch heel goed."

Pro Shots Ferdi Kadioglu na een goal voor NEC tegen Telstar

Romeny maakte halverwege dat seizoen ook zijn debuut. Op 19 januari 2018 kwam de aanvaller in de 84ste minuut van de met 3-2 verloren uitwedstrijd tegen Almere City FC in de ploeg voor jeugdvriend Kadioglu. In blessuretijd kreeg de invaller na een onbesuisde actie een rode kaart.

"Dat was grappig", vertelt Romeny. "Ferdi liep na zijn wissel meteen boos naar de kleedkamer en even later pakte ik rood en kon ik ook naar de kleedkamer. Zaten we daar met z'n tweeën. Achteraf hebben we erom gelachen. Toen zeker niet. Die rode kaart werd trouwens later geseponeerd."

Naar Fenerbahçe: 'Niet te hoog gegrepen?'

In de verloren play-offs om promotie stonden ze wel samen op het veld tegen FC Emmen. Daarna meldde Fenerbahçe zich voor Kadioglu. "Ik wist het al iets eerder", herinnert Romeny zich. "Ik was heel blij voor hem. Trots. Onze band is voor altijd."

Nalbantoglu had zijn bedenkingen: "Hoe komen ze nou bij Ferdi uit? Dat dacht ik. Is dat niet te hoog gegrepen? Ik dacht dat hij het moeilijk zou krijgen. Het voetbal is heel fysiek in Turkije. Uiteindelijk heeft het ook even geduurd."

Na een eerste seizoen zonder speeltijd in de Turkse competitie ging Kadioglu steeds meer spelen bij Fenerbahçe en werd hij in het seizoen 2021/2022 basisspeler. Dat seizoen kreeg hij ook een uitnodiging voor Turkse nationale ploeg en koos de voormalig speler van Jong Oranje voor een interlandloopbaan voor Turkije.

Pro Shots Ferdi Kadioglu als speler van Fenerbahçe

Kadioglu beleefde zijn doorbraak niet als middenvelder, maar als back, meestal links en soms rechts. "Als je toen bij NEC had gezegd dat Ferdi een back zou worden, had ik je voor gek verklaard", zegt Nalbantoglu. "Dat had ik toen echt niet gedacht. Hij is completer en sterker geworden,"

"Zijn geduld is beloond, het komt er nu uit", zegt Romeny, die niet verrast is dat Kadioglu als back uitblinkt. "Ik heb zo vaak één tegen één tegen hem gespeeld. Ik wist dat hij verdedigend fel en agressief was en moeilijk om voorbij te komen."

"Als je hem nu ziet spelen, dat is niet normaal", erkent Nalbantoglu. "Zijn loopvermogen, zijn werklust, zijn energie, zijn snelheid, zijn fitheid, hij gaat negentig minuten lang. Laatst lieten ze op tv zien hoe snel hij omschakelt. Als trotse Turk hoop ik dat hij schittert op het EK. De kwartfinales zijn een realistisch doel."

'Ferdi moet zijn horizon verbreden''

Fenerbahçe-fan Nalbantoglu kreeg zijn kaartjes voor de topper tegen Galatasaray via Kadioglu. De kans bestaat dat de teammanager van NEC binnenkort via een andere weg aan zijn kaartjes moet komen. Het contract van Kadioglu bij Fenerbahçe loopt tot medio 2026, maar vanuit de Premier League is er interesse.

"Het is tijd om te verkassen", stelt Nalbantoglu. "Dit zeg ik met pijn in het hart. Ferdi moet zijn horizon verbreden. Naar het buitenland. Prijzen pakken."