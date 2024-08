ANP Bram van Polen

NOS Voetbal • vandaag, 19:55 Clubicoon Van Polen legt werk bij PEC Zwolle al snel neer na conflict over contract

Clubicoon Bram van Polen gaat niet verder met zijn traineeship bij PEC Zwolle. Na enkele weken legt hij het werk neer, omdat hij een conflict heeft met de clubleiding over zijn contract.

Vorige week liet Van Polen bij ESPN doorschemeren dat hij met tegenzin naar de club ging vanwege de situatie. Er was namelijk een conflict over de transitievergoeding bij een eventueel ontslag. Die is bij een kantoorbaan lager dan die van een voetballer.

Daarover zegt de voormalig aanvoerder nu het volgende in een brief op de clubsite. "Zoals jullie weten was er over één juridisch punt een verschil van inzicht. Daarin hebben we in de afgelopen periode soms langs elkaar heen gecommuniceerd, waarin ook zeker mezelf het een en ander is te verwijten. Het geld is in deze nooit leidend geweest."

'Keuze op gevoel'

Van Polen stopte afgelopen seizoen na zeventien jaar als voetballer bij de club in Overijssel. Daarna zou hij in een nieuwe rol verdergaan. Alleen komt dat er nu niet van. "Vandaag hebben PEC en ik in goed overleg besloten om dit niet voort te zetten."

"Zoals jullie weten doe ik dingen op gevoel. Het is een persoonlijke keuze, één die echt vanuit mijn gevoel komt. Ondanks mijn enthousiasme bij de start, werd dat in de afgelopen periode minder. Ik verwijt niemand hier iets in, soms lopen dingen nou eenmaal anders dan je vooraf in je hoofd hebt. Ik ben blij dat de club en ik dit nu samen hebben opgelost."

Andere rol

Hoewel de voormalig verdediger dus niet verder aan de slag gaat bij PEC, vertrekt Van Polen toch niet helemaal bij de Zwolse club. "Ik heb afgesproken dat ik in een adviserende rol verbonden blijf."

Bekijk hieronder een reportage over de laatste wedstrijd in de carrière van Van Polen:

2:58 In het spoor van PEC-icoon Van Polen op de dag dat hij afscheid nam