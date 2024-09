NOS Voetbal • vandaag, 00:03 Van Persie na monsternederlaag: 'Juist nu sterk blijven en trots zijn op elkaar'

Sc Heerenveen kreeg voor het eerst negen goals tegen in een eredivisieduel en evenaarde zijn grootste eredivisienederlaag uit de clubhistorie (met de 0-8 tegen PSV op 25 april 2024). Ondanks de historische oorwassing bij AZ (9-1) blijft sc Heerenveen-trainer Robin van Persie positief.

"We moeten hiervan leren", zei Van Persie na afloop. "Dat heb ik ook tegen de jongens gezegd. Juist op momenten als deze moeten we sterk zijn en trots zijn op elkaar."

Na een 2-1 achterstand bij rust liep AZ in de tweede helft mede dankzij verschillende fouten in de opbouw bij Heerenveen uit naar 9-1. Van Persie maakte zijn ploeg geen verwijten: "De spelers doen naar eer en geweten wat wij vragen. Ik geloof in de spelers en ben ongelooflijk trots hoe goed ze het iedere dag doen."

'Mensen praten je graag trauma aan'

De topscorer aller tijden van Oranje begon dit seizoen aan zijn eerste klus als hoofdcoach in het betaalde voetbal en legde vanaf de start zijn intenties uit. Hij wil met sc Heerenveen attractief spel op de mat leggen. Het leverde tot nu toe één zege, één gelijkspel en na vanavond twee nederlagen op.

Van een trauma na de 9-1 in Alkmaar wil Van Persie niet spreken. "Mensen praten je heel graag een trauma aan, maar daar geloof ik niet in. Ik geloof heilig in de manier van spelen en geloof erin dat we daarin stappen maken."

"We hebben een wedstrijd verloren, meer niet", ging Van Persie verder. "Ik heb de spelers ook gezegd dat de grootste spelers zulke momenten hebben meegemaakt. Dat is niet fijn, maar het gaat erom dat je die moeilijke momenten omarmt. Dat doe ik ook. Je hoeft niet zielig in een hoekje te gaan zitten."

Brouwers steunt Van Persie

Ook Luuk Brouwers bleef na afloop vierkant achter de speelwijze staan. "Dit is onze manier van spelen", zei de aanvoerder van sc Heerenveen. "Als het fout gaat, komen er vragen, maar we geloven in deze speelstijl. Daarvoor hebben we gekozen."

Dinsdag wacht sc Heerenveen al een nieuwe beproeving, uit tegen FC Twente. Brouwers belooft beterschap. "Dat het beter moet, is duidelijk. Dat gaan we ook laten zien. Daar ben ik 100 procent van overtuigd."

