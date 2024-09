NOS Voetbal • vandaag, 20:39 Van Bommel neemt AZ bij de hand en bezorgt Nederland eerste Europese zege

AZ heeft het Nederlandse voetbal een goede dienst bewezen. Thuis tegen Elfsborg werd in de Europa League met 3-2 gewonnen. Ruben van Bommel was de grote man met twee treffers.

De thuisploeg begon zeer sterk aan het duel. Na zeven minuten voetballen had AZ al twee grote kansen bij elkaar gespeeld. De grootste was voor Troy Parrott die doelman Isak Pettersson tot een reflex dwong. Het publiek in Alkmaar leek een vrij relaxte avond tegemoet te gaan.

Maar niets was minder waar. AZ raakte snel van slag. De oorzaak? Een afgekeurde 0-1.

2:12 Van Bommel de grote man bij AZ met twee goals: 'Maar had er meer moeten maken'

Oud-Heerenveen-aanvaller Arber Zeneli werd de diepte in gestuurd en hij wist vervolgens de bal panklaar neer te leggen bij Ahmed Qasem, die de 0-1 tegen de touwen liep. Alleen bleek Zeneli met een schouder buitenspel te hebben gestaan, de treffer na iets meer dan tien minuten spelen ging niet door.

Dat was tien minuten later anders, toen Elfsborg alsnog op voorsprong kwam. Een langlopende aanval kwam uiteindelijk voor de voeten van de Nigeriaan Timothy Ouma die AZ-doelman Jayden Owusu-Oduro verschalkte met een keihard schot.

Pro Shots Elfsborg komt op voorsprong in Alkmaar

In een regenachtig Alkmaar werd het spel van AZ daarna stroperig, moeizaam en weinig spectaculair. Maar vlak voor rust besloot het team van trainer Maarten Martens toch nog even aan te zetten.

Van held naar schlemiel

Dat zorgde ervoor dat het publiek toch nog even op het puntje van de stoel kon zitten. Jordy Clasie kreeg een hoekschop in zijn voeten en haalde keihard uit. Zijn inzet belandde via de handen van Pettersson op de lat.

Even was de Zweed de held van Elfsborg, maar twee minuten later was hij juist degene die de 1-1 veroorzaakte. Een op het oog zeer makkelijk te pakken voorzet van Seiya Maikuma liet Pettersson uit zijn handen glippen. Ruben van Bommel was er als de kippen bij en tikte de gelijkmaker binnen.

ANP Ruben van Bommel juicht na de 1-1

Diezelfde Van Bommel was vlak na rust weer trefzeker. Weer bleek Elfsborg niet heel gelukkig bij een hoge bal. Nu werd een voorzet door Ouma in de voeten van de AZ-aanvaller gekopt en die besloot daar dankbaar gebruik van te maken en de 2-1 op de borden te schieten.

Lang duurde die voorsprong overigens niet. Drie minuten na de 2-1 besloot Simon Hedlund eens van afstand uit te halen. Nu was het aan Owusu-Oduro om zijn slechtste kant te laten zien. Een houdbare bal verdween toch in het doel.

Toch nog de overwinning

Zo kon de AZ toch weer opnieuw beginnen. Nu werd het gaspedaal wel flink ingetrapt door de thuisploeg. Van Bommel kreeg na iets meer dan een uur de kans op de 3-2.

Na een goede counter kon Parrott de bal panklaar neerleggen voor zijn teamgenoot, maar Van Bommel kreeg het niet voor elkaar om een hattrick op zijn naam te zetten.

ANP Troy Parrott en Ruben van Bommel

De 3-2 kwam er alsnog. Een kwartier voor tijd ging invaller Jayden Addai erg makkelijk naar de grond in het strafschopgebied, maar hij kreeg er een strafschop mee. Parrott benutte het cadeautje: 3-2.

De Ier leek ook nog de 4-2 te maken, maar deed dat in buitenspelpositie. Elfsborg eindigde de wedstrijd ook nog met tien man, toen oud-Willem II'er Sebastian Holmen aan de noodrem trok bij een doorgebroken Parrott.

Eerste zege

Het veranderde niks meer aan de stand. AZ boekte de eerste Europese zege voor Nederland in de hoofdtoernooien.

Dat komt de Alkmaarse ploeg ook niet slecht uit, want met Tottenham Hotspur, AS Roma, Fenerbahçe en Galatasaray wordt de Europese campagne nog zwaar genoeg.