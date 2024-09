Tegen Besiktas moet het bij Ajax niet anders maar beter, vindt Farioli

ANP

Francesco Farioli wil dat Ajax morgen in de Europa League tegen Besiktas (21.00 uur) dezelfde dingen doet als tijdens het tegenvallende eredivisieduel met Go Ahead Eagles (1-1) van afgelopen weekend. Maar met één verschil: het moet beter.

Want dat is volgens de Italiaan de belangrijkste uitdaging. "Dezelfde dingen verbeteren, door ze keer op keer te herhalen."

In Deventer speelde Ajax volgens Farioli zijn minste wedstrijd van dit seizoen. Het lukte de Amsterdammers maar niet om vat op de tegenstander te krijgen.

"Uit de data bleek dat we veel ballen vooruit speelden, maar dat wil niet per definitie zeggen dat je de wedstrijd in handen hebt", aldus Farioli. "Als we onder druk werden gezet door Go Ahead, namen we te laat beslissingen en waren we niet zuiver in aannames en passing. Daardoor hadden we ook minder balbezit op de helft van de tegenstander dan in andere wedstrijden."

Opties

De uitvoering moet dus beter. Maar door het gebrek aan buitenspelers - met Carlos Forbs en Steven Bergwijn vertrokken er twee van de vier - denkt Farioli ook na over andere spelsystemen dan 4-3-3. Daar werd ook al op getraind.

"Het is logisch dat we onze opties afwegen", zegt Farioli. "Je hebt een plan, maar soms kunnen er scenario's zijn die dingen veranderen."

Maar het basisidee zal bij Ajax hetzelfde blijven, ook tegen Besiktas in de Europa League. "We moeten niet te hard van stapel lopen als we winnen, of andersom. We moeten vooral constant proberen te zijn."

Niet somberen

Dat laatste benadrukt ook de aanvoerder van Ajax, Jordan Henderson. "We hoeven nu niet al te veel te somberen. Een punt was zaterdag het maximale dat er in zat, dus we nemen ons verlies. En ik denk dat we na de 1-0 ook goed gefocust zijn gebleven. Als het echt mee had gezeten hadden we nog kunnen winnen."

Henderson probeerde ook tegen Go Ahead de boel bij elkaar te houden. Hij coacht zijn medespelers veel. "Soms vinden ze het niet leuk, omdat ik te veel schreeuw", glimlacht de Engelsman. "Je moet een balans vinden in het vrij laten voelen en het helpen van spelers."

ANP Jordan Henderson en Francesco Farioli

Farioli gaf nog niet prijs welke spits er morgen aan de aftrap staat, Brian Brobbey, Wout Weghorst of Chuba Akpom. Hij mist Anton Gaaei door een spierblessure en Davy Klaassen omdat die niet op tijd voor de Europa League kon worden ingeschreven. Het meedoen van verdediger Youri Baas is onzeker.

Bij Besiktas is Giovanni van Bronckhorst sinds deze zomer de trainer. De Zwarte Adelaars wonnen de supercup (met 5-0 van Galatasaray) en staan er goed voor in de competitie. "Besiktas doet het goed", zegt Farioli. "Van Bronckhorst heeft veel impact, de speelstijl is nu heel anders. Hij heeft zijn voetbal-dna naar de club gebracht."