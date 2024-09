ANP Davy Klaassen

Klaassen redt punt voor matig Ajax bij Go Ahead Eagles

Ajax heeft met pijn en moeite een punt overgehouden aan het eredivisieduel met Go Ahead Eagles in Deventer: 1-1. Invaller Davy Klaassen redde een punt voor de Amsterdammers, die met Wout Weghorst in de punt van de aanval startten.

Door het gelijkspel kwam Ajax op zeven punten uit vier wedstrijden. De Eagles hebben evenveel punten uit zeven wedstrijden.

Na de basisplaats voor Chuba Akpom van afgelopen woensdag koos Ajax-coach Francesco Farioli in Deventer voor Weghorst in de spits. Brian Brobbey keerde terug in de selectie, maar begon op de bank, evenals Akpom.

Lastige avond voor Weghorst

Het werd een lastige avond voor Weghorst, die tegen Fortuna inviel. Hij vocht stevige duels uit met bewaker Joris Kramer en werkte hard, maar kreeg nauwelijks kansen. Na een half uur waagde hij een eerste doelpoging, een kopballetje richting doelman Luka Plogmann.

Na goed werk van Weghorst kreeg Jorrel Hato een schotkans. De inzet van de verdediger ging over. Go Ahead groeide in de wedstrijd en werd vooral via de razendsnelle Bobby Adekanye gevaarlijk.

Daarnaast bracht Ajax zichzelf in problemen. Een harde terugspeelbal van Josip Sutalo werd maar ternauwernood door een sliding van Remko Pasveer van de lijn gehaald. Balverlies van Bertrand Traoré leidde tot een mogelijkheid voor Victor Edvardsen.

Na rust zetten de Eagles een tandje bij en was Victor Edvardsen met een volley op de lat dicht bij een doelpunt. In de 64ste minuut viel de verdiende openingsgoal. Oud-Jong Ajax-speler Enric Llansana schoot na geknoei van Hato hard en zuiver in de verre hoek.

Klaassen en Brobbey vallen in

Davy Klaassen stond toen net enkele minuten in het veld. De bij Ajax teruggekeerde routinier toonde zijn waarde en neusje voor doelpunten snel na de tegengoal. Hij werkte een voorzet van Jordan Henderson met zijn rug in het doel: 1-1.

Met Brobbey als invaller voor Weghorst ging Ajax in de laatste twintig minuten nog voor een overwinning. Evenals Weghorst kon Brobbey echter geen potten breken. Hij kreeg in blessuretijd nog een kopkans, maar vond het net niet.

Aan de andere kant ontsnapten Ajax en Klaassen aan een penalty toen de Ajacied de bal tegen zijn hand kreeg. Scheidsrechter Marc Nagtegaal zag er geen strafschop in. Zo bleef het 1-1 in de Adelaarshorst.