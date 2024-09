NOS Voetbal • vandaag, 21:59 Makkelijke avond Ajax tegen Fortuna: 5-0, rentree Klaassen en debuut Weghorst

4:50 Bekijk de samenvatting van Ajax - Fortuna Sittard

Na drie wedstrijdloze weken heeft Ajax woensdagavond thuis in de Johan Cruijff Arena Fortuna Sittard zonder enkele moeite verslagen in de eredivisie: 5-0.

Toen Fortuna vlak voor rust na een rode kaart met tien man kwam te staan bij een 2-0 voorsprong voor Ajax, was de wedstrijd al wel beslist. Amsterdam kende een feestavond, waarop de rentree van Davy Klaassen en het debuut van Wout Weghorst centraal stond.

Ajax klimt door de zege met zes punten naar plek zeven op de ranglijst en heeft nog twee duels in te halen tegen Feyenoord en FC Utrecht.

NOS De stand in de eredivisie na 18 september 2024

De laatste wedstrijd van de Amsterdammers vond plaats op donderdag 29 augustus, bijna drie weken terug. Tegen het Poolse Jagiellonia verzekerde Ajax zich van Europees voetbal en een welkome zak geld. De Klassieker tegen Feyenoord en het duel met FC Utrecht konden door politiestakingen niet doorgaan.

Genoeg tijd dus voor Farioli om na te denken wie hij in de punt van de aanval zou zetten. Keuze zat, want na de komst van Weghorst heeft de Italiaanse trainer drie pure spitsen tot zijn beschikking. Een beetje te veel van het goede, in één selectie? Tegen Fortuna was echt kiezen nog niet nodig.

Zonder de geblesseerde eerste keuze Brian Brobbey kreeg Chuba Akpom een basisplaats, met 'supersub' Weghorst achter de hand. Maar zo hoog liep de nood niet op tegen Fortuna.

ANP Davy Klaassen maakte zijn rentree voor Ajax

Vanaf de eerste minuten tikte Ajax de bal heel aardig rond, veel korte combinaties en druk naar voren. Kenneth Taylor schoof de bal binnen tien minuten al binnen na een knappe combinatie met de sterk spelende Bertrand Traoré: 1-0.

Fortuna kon weinig uithalen, op een pegel van Alen Halilovic op de paal na. Kans tot een opleving kreeg de ploeg van Danny Buijs niet want even later was Traoré er zelf vandoor gesprint de diepte in. Eén op één met de doelman bleef hij koel: 2-0.

Rode kaart Guth

De rode kaart voor Rodrigo Guth op slag van rust, nadat hij de doorgebroken Akpom had gevloerd, betekende in zekere zin het einde van de wedstrijd. Fortuna kon niks meer en Ajax voetbalde zich in een tweede helft die veel weg had van een trainingspartijtje eenvoudig naar de overwinning.

Terwijl de voltallige Johan Cruijff Arena het na een uur niet meer had van vreugde toen Klaassen klaar stond voor zijn rentree, kopte Youri Baas op aangeven van Akpom de 3-0 binnen. Klaassen viel in en werd verwelkomd als een verloren zoon. Het gejuich toen even later Weghorst zijn debuut maakte was minstens zo groot.

ANP Wout Weghorst (met bal) viert de goal van Rensch

Van een echte wedstrijd was toen al geen sprake meer. Ajax bleef speels combineren, de tien van Fortuna stonden erbij en keken ernaar en het was afwachten welke hongerige invaller het eerste zou scoren: Klaassen of Weghorst.

Doelman Brandenhorst leek hetzelfde te denken toen Rensch rechts voor zijn doel opdook. De Fortuna-keeper sprong in zijn enthousiasme al zijn doel uit richting de vrijstaande Weghorst, op een assist van Rensch anticiperend, maar de rechtsback schoot slim zelf raak in de vrijgekomen korte hoek: 4-0.

Weghorst werd meerdere keren met alle mogelijke passjes en voorzetten gezocht, een doelpunt bij zijn debuut werd hem gegund, maar het was Akpom die de vijfde in de rebound hard binnenschoot.

Na drie wedstrijdloze weken krijgt Ajax het nu druk. Want tot aan de Kerst spelen de Amsterdammers 22 wedstrijden en dus komen die drie spitsen misschien toch nog wel van pas.