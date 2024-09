NOS Voetbal • gisteren, 23:44 Arena jubelt om Klaassen en Weghorst: 'Blij dat het nu eindelijk begonnen is'

Als twee bronstige edelherten zaten ze op de bank. Davy Klaassen kon niet wachten op zijn rentree voor Ajax, Wout Weghorst stond met de ogen wijd gesperd op toen hij mocht invallen.

Onder luid gejuich van de dolenthousiaste fans in de Johan Cruijff Arena mochten ze zo'n half uur meevoetballen in de 5-0 zege op Fortuna Sittard.

Het onthaal voor Klaassen was alsof een verloren zoon terugkeerde. De 31-jarige middenvelder werd zelfs, al was het toch vooral uit liefdadigheid, uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

"Dat was een beetje overdreven", grinnikte Klaassen. "Maar de avond was heel mooi. Als je het veld in komt, is het wel speciaal. Dat doet mij heel goed."

Trainer Francesco Farioli zag dat heel de Arena om Klaassen smeekte. "Vanavond lette het hele stadion op hem. Het was mooi om de sfeer rond hem te zien. Een mooie avond voor ons allemaal."

Hoe was Klaassen, die meer dan 300 wedstrijden speelde voor Ajax, zo plots teruggekeerd in Amsterdam? "Het was een soort toeval", zei Farioli. "Hij wilde meetrainen om fit te blijven, maar we kregen de blessure van Steven Berghuis en ontstond er plots nood. Klaassen zei dat het voor hem iets speciaals zou zijn als hij terug kon komen."

Na een paar trainingen met Jong Ajax was terugkeren in het eerste niet de aanvankelijke insteek, vertelde Klaassen. "Maar vanaf het moment dat ik er was, voelde het weer heel goed. En toen dacht ik: hé, misschien is dit wel het juiste. Ik ben heel bij dat het zo gelopen is."

En voor de duidelijkheid: "Ik ben hier niet om af te bouwen. Daar ben ik nog niet klaar voor."

Weghorst opgewekt

Afbouwen komt ook niet voor in het hoofd van Oranje-international Weghorst, die opgewekt was na zijn debuut voor Ajax. "Fijn, ik ben blij dat het nu ook eindelijk begonnen is."

3:50 Weghorst tevreden na debuut voor Ajax: 'Maar als spits wil je wel scoren'

Toch had de hongerige spits graag een doelpunt meegesnoept. "Een goede overwinning, maar natuurlijk, als spits wil je scoren. Daar hoeven we niet omheen te draaien. Dus vooraf had ik het wel iets mooier in gedachten. Maar goed, de kop is eraf, nu over een paar dagen weer."

Stiekem hoopte Weghorst woensdagochtend even dat hij mocht beginnen toen bleek dat Brian Brobbey geblesseerd was geraakt op de laatste training.

"Toen ik me meldde in het stadion had ik wel even de hoop dat ik mocht beginnen. Maar dat was nog even niet het geval. Het was even jammer, maar het was zoals het was."

Farioli koos voor Chuba Akpom. "Hij heeft een kans verdiend op basis van de laatste maanden", zei de tevreden trainer na de ruime overwinning.

4:22 Farioli vond dat Ajax beetje los moest komen tegen Fortuna, maar zag daarna veel goeds

Is de spitsenranglijst in Amsterdam dan Brobbey op één, Akpom op twee en Weghorst op drie? Farioli: "Nee, er is geen ranking. Er zijn drie heel goede spelers voorin en het is aan mij om de beste te kiezen voor de wedstrijd die gaat komen."

Weghorst wil ook niets weten van een ranglijst. "Er zijn heel veel wedstrijden en met zijn drieën zullen we belangrijk gaan zijn. Je moet presteren en de besten zullen op het veld staan. Iedereen moet knokken voor zijn plek."

Dat knokken kan in de 22 wedstrijden die Ajax komende herfstmaanden speelt tot aan de Kerst. Zaterdag is de volgende mogelijkheid voor Weghorst om zijn eerste goal in Ajax-shirt te maken, als de Amsterdammers op bezoek gaan bij Go Ahead Eagles.