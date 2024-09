Is drie spitsen bij Ajax niet te veel van het goede? 'Logica is ver te zoeken'

John van 't Schip was deze zomer net bij Ajax doorgeschoven van trainer naar technisch adviseur toen hij zei: "Het is een beetje te veel van het goede als Wout Weghorst ook naar Ajax komt. Dan moet er iets gebeuren."

Het roept de vraag op of drie spitsen inderdaad niet te veel van het goede is.

Onomstreden

"Temeer omdat Brobbey heeft bewezen onomstreden te zijn. Ook op basis van vorig jaar al wel. Hij was een van de weinige lichtpuntjes." Brobbey scoorde afgelopen seizoen 18 keer in de eredivisie, waarin Ajax als vijfde eindigde.

In die zin kan coach Farioli niet meer om Brobbey heen, vindt hij. "Brobbey is de jonge jongen (22 jaar, red.), die zou altijd voorrang moeten krijgen. En ja, dan heb je twee mannen op de reservebank zitten die allebei niet op een andere positie kunnen spelen."

Maar Ajax had volgens Van Hooijdonk in plaats van Weghorst een spits moeten halen die meer op Brobbey lijkt. "Als Brian geblesseerd raakt, dan verandert het spel van Ajax vrij drastisch. Achter hem staan nu twee pinchhitters die totaal anders spelen."

Streepjes achter je naam

"Ik volg Weghorst al jaren in Duitsland. En je kunt van hem zeggen wat je wil, maar hij is heel ervaren en effectief. Uiteindelijk word je afgerekend op de streepjes achter je naam: doelpunten. Dat zit bij Weghorst wel goed."

Meijer: "Brobbey zal hard moeten werken om dat te kunnen evenaren. Na die pot tegen Duitsland ben ik niet opeens Brobbey-fan. Het was de eerste goede wedstrijd die ik in lange tijd van hem heb gezien. Ja, ik ben kritisch, omdat ik hem een hele goede spits vind, maar hij is nog heel wild in de afwerking, te wisselvallig ook."