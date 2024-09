NOS Voetbal • vandaag, 17:40 AZ wil Nederlandse eer hoog houden in Europa na zwak begin: 'Ronde verder is het doel'

PSV en Feyenoord kenden vorige week een zeer lastige week in Europa. Allebei de Nederlandse clubs gingen hard onderuit in de Champions League. En dus is AZ woensdagavond (18.45 uur) de Nederlandse club die voor het eerste Europese succes kan zorgen van dit seizoen. Het Zweedse Elfsborg wacht in Alkmaar.

"Laten we hopen dat wij weer wat hoop brengen in het Nederlands voetbal", zegt Jordy Clasie op de persconferentie, een dag voor de wedstrijd in de Europa League.

Het is niet onlogisch dat er naar AZ gekeken wordt. De ploeg van trainer Maarten Martens heeft in de eerste zes eredivisiewedstrijden nog niet verloren, kreeg pas twee treffers tegen en speelt bij vlagen zeer overtuigend. Het is aan de Alkmaarse ploeg om die vorm door te trekken in Europa.

Bekijk hier hoe Martens voorbeschouwing op de eerste wedstrijd van AZ in de Europa League:

1:15 Martens schrok niet van prestaties Nederlandse teams in Europa: 'Weerstand is heel hoog'

"Vorig jaar hebben we veel ups en downs gehad", vertelt Clasie. "Maar de afgelopen weken is het stabiel en ik denk dat er genoeg kwaliteit in de ploeg zit. We krijgen ook vertrouwen uit de staf en dat kan veel doen met een speler."

Alleen is er ook meteen een winstwaarschuwing vanuit de middenvelder. "We zijn goed begonnen, maar dit is wel pas het halve werk. We moeten dit over een langere periode laten zien, niet over zes wedstrijden."

De Europa League bij de NOS AZ trapt woensdagavond om 18.45 uur af in Alkmaar tegen het Zweedse Elfsborg. De wedstrijden in de Europa League zijn te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via tussenstanden op Teletekst. De wedstrijden met Nederlandse teams zijn in het radioprogramma Langs de Lijn En Omstreken te volgen met commentaar ter plekke. In de late NOS Journaals zal een samenvatting te zien zijn van de duels van de Nederlandse clubs.

Het doel is dan ook helder. "Overwinteren in Europa, dat is logisch. Maar of dat ook gaat lukken? Laten we dat van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. In Europa zijn het namelijk altijd lastige wedstrijden. De ene week zit het mee en de andere week krijg je op de broek."

'Helemaal niet geschrokken'

Dat laatste zagen PSV en Feyenoord vorige week gebeuren in de Champions League. Tegen Juventus en Leverkusen gingen de Nederlandse ploegen hard onderuit. "Daar ben ik niet van geschrokken hoor. Je weet dat de weerstand op dat niveau heel hoog is. Ook ik denk dat het een keer kan tegenzitten", vertelt trainer Martens.

Maar Clasie hoopt dat AZ dat niet overkomt. "Laten we hopen dat wij weer wat hoop kunnen brengen in het Nederlands voetbal. Ik ben er wel van overtuigd dat wij nog met zijn allen genoeg punten bij elkaar gaan spelen."

Bekijk hier hoe Clasie voorbeschouwing op de eerste wedstrijd van AZ in de Europa League:

2:12 Clasie hoopt dat AZ kan overwinteren in Europa: 'Er zit kwaliteit in deze ploeg'

Maar voor AZ is dat niet makkelijk. Na Elfsborg wachten zware wedstrijden tegen ploegen als AS Roma, Tottenham Hotspur, Fenerbahçe en Galatasaray. De wedstrijd tegen Elfsborg lijkt dan ook meteen een must-win. De Zweedse tegenstander lijkt de zwakste opponent en Elfsborg wist in de competitie maar één keer te winnen in de laatste vier wedstrijden.

NOS De Europa League-loting van AZ

Martens: "Dat dit een must-win is, wil ik dan weer niet zeggen, maar we willen wel goed starten. Wij willen in Europa gewoon een goed figuur slaan en in de thuiswedstrijden willen we laten zien dat we heel goed zijn. Een goede start zal ons daar zeker bij helpen."