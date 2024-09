ANP Til en De Jong zoeken troost bij elkaar

NOS Voetbal • vandaag, 20:36 Pijnlijke flashback PSV in Champions League: kansloze nederlaag tegen Juventus

PSV is het nieuwe Champions League-toernooi slecht begonnen. In Turijn verloren de Eindhovenaren met 3-1 van Juventus. Zorgwekkender dan de uitslag was, ondanks een veelbelovend begin en iets meer balbezit, misschien nog wel de onmacht van het spel.

Waar de Eindhovenaren met behoorlijk goed gemoed naar Turijn waren gevlogen - in de eredivisie werd alles gewonnen en kreeg het slechts drie tegendoelpunten - had Juventus aan een inspanning van tien minuten voor rust genoeg tegen de Eindhovenaren.

In het huis van De Oude Dame kreeg PSV een bijna traumatische flashback naar vorig seizoen, toen het de eerste groepswedstrijd kansloos verloor van Arsenal (4-0). Tegen Juventus, dat nog geen tegengoal kreeg dit seizoen, was het net zo matig. Opbouwend ging het moeizaam, met een onervaren defensie en slap ogend middenveld. Aanvallend leek PSV verlamd, tegen de scherpe Italianen.

Bovendien kreeg PSV geen grip op de jonge 19-jarige Turk Kenan Yildiz, Juve's rappe omschakelingen en de recent gekochte Nederlander Teun Koopmeiners, die het gestreepte zwartwit droeg alsof hij het al jaren draagt.

Reuters Juventus viert de 1-0 van Kenan Yildiz

Tuurlijk, de loting had gunstiger gekund. Op de eerste dag van het hervormde Champions League-toernooi, met een competitieronde van acht wedstrijden in plaats van de gebruikelijke groepsfase, trof PSV gelijk een Italiaanse topclub.

Bosz stuurde dezelfde elf spelers het veld op waarmee hij ook begon in de eredivisie tegen NEC en Go Ahead Eagles. Achterin kregen opnieuw verdedigers Richard Ledezma, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Matteo Dams de taak de boel dicht te houden. Van het viertal had alleen Boscagli enige Europese ervaring.

Risicovol was het zeker, starten met drie Champions League-debutanten in de defensie. Want zouden zij de hoge druk van het energieke door trainer Thiago Motta omgetoverde Juventus wel kunnen weerstaan?

Aanvankelijk leek het geen enkel probleem en had PSV met Joey Veerman (rollertje), Guus Til (pegel naast) en Johan Bakayoko (schot geblokt) de grootste kansen op een voorsprong. Maar Juventus, ook al traden ze nooit eerder zo jong aan in de Champions League, bleek geen NEC of Go Ahead Eagles.

Kanonskogel

De Italianen hadden PSV twintig minuten laten rondtikken en gingen toen zelf aan het werk. Juve kreeg meer balbezit, troefde het wat slap ogende middenveld van Jerdy Schouten, Joey Veerman en Guus Til steeds vaker af en zocht secuur voetballend de aanval.

Vooral over de rechterflank van PSV, met Bakayoko die vaak zijn man liet lopen, ging het verdedigend moeizaam. Kwestie van tijd voor de kansen kwamen. En de goals.

Dams verdedigde nog dapper op de eerste grote mogelijkheid door zich voor de bal te gooien, maar tegen de kanonskogel van Yildiz kon even later niemand iets beginnen. De jonge Turk kapte naar binnen, naar zijn rechterbeen, en krulde de bal fraai in de rechterbovenhoek.

Pro Shots Joey Veerman

Doelman Joël Drommel stond, als vervanger voor de dinsdag vader geworden eerste doelman Walter Benitez, aan de grond genageld bij de knal van Yildiz, maar hij redde even later nog wel knap op een schuiver van Weston McKennie, die in positie was gebracht door de gretig spelende Nederlander Teun Koopmeiners.

Enkele minuten later ontsnapte de vlugge Nicolás González aan de aandacht van de jonge Dams en belandde de bal frommelend via Veermans tenen bij McKennie. Falen vanaf een meter of vijf deed de Amerikaan niet een tweede keer: 2-0.

Veerman knullig

Na rust verging het PSV niet veel beter. Veerman leed niet voor het eerst deze Italiaanse nazomer knullig balverlies en leidde daarmee de 3-0 van González in.

Een positief punt van de avond voor PSV was de rentree van Noa Lang, die na maanden blessureleed weer mocht invallen. Langs snelheid en vernuft aan de bal, net als de doelgerichtheid van de aardig invallende Ismael Saibari, gaven de Eindhovenaren wat meer slagkracht.

Meer dan de ene diep in blessuretijd door Saibari binnen geschoten 3-1, een seconde voor het eindsignaal, kon Bosz niet noteren na rust.

Met een sip gezicht keert PSV terug naar Nederland, waar het komende anderhalve week in de eredivisie op zoek gaat naar eerherstel tegen Fortuna Sittard en Willem II.