NOS Voetbal • vandaag, 22:22 'Te slap' PSV kon tegen Juventus niet lekker voetballen: 'Welkom in Champions League'

Lekker voetballen, zoals PSV afgelopen weken deed tegen RKC Waalwijk, Go Ahead Eagles of Almere City, kan in de Champions League niet. Dat merkte PSV dinsdagavond in Turijn.

Tegen Juventus gingen de Eindhovenaren met een pijnlijke nederlaag eraf. Het werd 3-1, maar 5-1 had ook zomaar gekund.

Peter Bosz gaf een korte en krachtige analyse. "Het is heel simpel: het was niet goed genoeg. Terecht verloren. Dat is het", zei de PSV-trainer na afloop.

Te slap

"Het was aan alle kanten niet goed genoeg. Met name in de hardheid van de wedstrijd. Het was te slap in balbezit. We hadden heel veel balverlies, met name van de sterkhouders", doelde Bosz op onder anderen Joey Veerman, die knullig balverlies leed en de beslissende 3-0 inleidde.

2:52 Bosz na nederlaag PSV in Turijn: 'Zo veel balverlies, van een aantal niet gewend

Bosz: "In balbezit moet je heel erg goed zijn en als je dat niet bent speel je een wedstrijd zoals wij die vandaag gespeeld hebben. Ben ik geschrokken? Je bent het van een aantal niet gewend dat ze zo veel balverlies lijden. Maar je moet ook beter verdedigen. Het was over de hele linie niet goed genoeg."

De schuld leggen bij één enkele linie, zoals de verdediging waar de onervaren Richard Ledezma, Ryan Flamingo en Matteo Dams hun Champions League-debuut maakten, wilde Bosz niet doen.

"Je komt een aantal zaken tegen, die je in de eredivisie niet tegenkomt", zei Bosz. "Balverlies, waarna je niet zo met je neus op de feiten wordt gedrukt."

Dubbel gevoel

Op doel ontbrak bij PSV ook een ervaren kracht: keeper Walter Benitez is vader geworden en dus maakte Joël Drommel zijn basisdebuut op het hoogste Europese podium. "Welkom in de Champions League", zei de doelman na afloop met "een dubbel gevoel". Debuteren was mooi, maar hij had het graag anders zien aflopen.

1:00 PSV-keeper Drommel na 3-1 nederlaag tegen Juventus: 'Welkom in Champions League'

"We hadden niets te vertellen", zei Drommel. Waar het aan lag? "Gretigheid. Felheid. Duelkracht. Zij waren er veel sterker in. Wij moeten het van ons voetbal hebben en als dat niet lukt lopen we achter de feiten aan. Dat is ook Champions League, als je niet klaar staat ligt hij zomaar in het netje."

"Het was vrij stil in de kleedkamer", moest Ismael Saibari bekennen. Hij viel goed in, samen met Noa Lang, en hij scoorde. Maar: "Ik had liever gewonnen dan een goal gemaakt."

Positief blijven

Teleurstellend was de avond zeker, vertelde Bosz, die deze ruime nederlaag niet wil vergelijken met de nederlaag tegen Arsenal (4-0) bijna exact een jaar geleden in de groepsfase van de Champions League. "Het is wel totaal anders dan vorig jaar. Toen hadden we het hele elftal compleet. Nu mis je behoorlijk wat spelers."

1:07 Saibari na nederlaag tegen Juventus: 'Ik had liever gewonnen dan goal gemaakt'

"Uiteindelijk hadden we vorig jaar heel mooi avontuur in de Champions League", blijft Drommel hoopvol. "Nu moeten we ook positief blijven."

"Ik zit te denken: hoe ga ik hier weer van leren?", sloot Bosz af. "Vorig jaar, toen we met 4-0 verloren, zijn we daar ook beter van geworden. Ook hier zijn een aantal zaken waar we van gaan leren."

Nee, zijn team is niet door het ijs gezakt in Turijn, zei Bosz. "Ik denk nog steeds dat wij van Juventus kunnen winnen."