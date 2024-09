Pro Shots Joey Veerman

NOS Voetbal • vandaag, 11:47 Na transferdomper zoekt Veerman met PSV in Champions League zijn uitdaging

Joey Veerman zag zichzelf dit seizoen wel in Spanje of Italië voetballen, maar een transfer naar een topclub bleef tot teleurstelling van de PSV-middenvelder uit. De Volendammer wil uitgedaagd worden.

Vanavond wordt hij dat hoogstwaarschijnlijk in de Champions League, op bezoek bij de Italiaanse topclub Juventus (aftrap: 18.45 uur).

Hij zal het niet hardop zeggen, maar dit zijn nu de wedstrijden waarin Veerman gebrand is om zich te tonen. Champions League-voetbal, daarvoor hoef je hem niet te motiveren. Want van een zaterdagavond in Waalwijk, Almelo of Almere staat hij, met alle respect voor die clubs, niet meer in vuur en vlam.

Geen uitdaging

Veerman maakte ruim drie weken geleden, na de 7-1 zege van PSV bij Almere City, van zijn hart geen moordkuil voor de NOS-camera. "Het is lekker dat je veel scoort, maar aan de andere kant mis je wel een stuk uitdaging." Het waren veelzeggende woorden.

Juventus-PSV bij de NOS, Drommel op doel? Het eerste optreden van PSV in de vernieuwde Champions League is vanavond vanaf 18.45 uur live te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app, maar ook op NPO Radio 1 in het programma Langs De Lijn En Omstreken. Jeroen Elshoff en Frank Wielaard doen verslag. PSV kan tegen Juventus niet beschikken over Walter Benítez. De Argentijnse keeper is kort voor het duel in Turijn vader geworden. De 31-jarige Benítez keert volgens de Eindhovense club terug naar zijn familie. Joël Drommel neemt vermoedelijk de plek onder de lat in bij de ploeg van trainer Peter Bosz.

In hetzelfde gesprek was Veerman (25) ook openhartig over het uitblijven van een transfer. Na vorig seizoen met PSV de landstitel en de achtste finales van de Champions League te hebben gehaald en ook een EK met Oranje te hebben gespeeld, leek een vertrek uit Eindhoven realistisch voor Veerman.

Maar de (top)clubs stonden niet voor hem in de rij. "Ik had er wel iets meer van verwacht", liet hij, zoals wel vaker, zijn gevoel spreken.

Was zijn matig verlopen EK de reden? Of was de vraagprijs van PSV simpelweg te hoog voor veel clubs? De waarheid lag ergens in het midden.

3:29 Veerman openhartig over transferzomer: 'Had er meer van verwacht'

Een ding lijkt wel duidelijk: Veerman gaat wedstrijden op het allerhoogste niveau nodig hebben om zichzelf te kunnen blijven onderscheiden, en ook om in beeld te blijven voor het Nederlands elftal. Het is momenteel dringen geblazen op het middenveld van Oranje.

"Joey is wel een speler die uitgedaagd moet worden", vertelde Ronald Koeman tijdens de laatste interlandperiode. De bondscoach beaamde dat het in sommige eredivisiewedstrijden voor Veerman inmiddels "te makkelijk" is geworden.

'Broodnodige stap'

Het gaat wat ver om te zeggen dat de ontwikkeling van Veerman nu stokt, maar Koeman benadrukte wel het "jammer" te vinden dat de Volendammer niet naar een sterkere competitie is verhuisd. Want volgens de bondscoach is Veerman daar ook aan toe. "Het is een broodnodige stap die hij moet maken."

En zo voelde Veerman het aanvankelijk ook. Hij had zijn zinnen gezet op een mooi avontuur, maar dat kwam er niet. Zijn voetbal leed er in de eerste weken van het nieuwe seizoen overigens niet onder. Veerman staat na vijf speelronden op één treffer en vier assists.

1:26 Koeman vindt stap naar topcompetitie 'broodnodig' voor Veerman

Trainer Peter Bosz had ondertussen op de Herdgang in de gaten dat er onderhuids iets speelde bij Veerman. De twee spraken tijdens de laatste interlandperiode van Oranje, waarin de international ontbrak vanwege een lichte voetblessure, met elkaar over Veermans teleurstellend verlopen transferzomer.

"Joey zei daar in de groep niet eens zoveel over, maar je voelt dat daar iets zit. Dus dan ga je daar met elkaar zitten en dan heb je het erover", aldus Bosz. "De transferperiode is nu gesloten, hoe gaan we met elkaar verder? Ze hebben geen andere keus, dus dan moet je samen met elkaar verder."

En zo denkt Veerman er nu ook weer over. Hij omschreef vorige week bij ESPN zijn gevoel nog treffend. "Ik ben blij dat de Champions League weer begint."

1:11 Bosz nam teleurgestelde Veerman apart: 'Voelde dat er iets zat bij hem'