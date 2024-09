Pro Shots

NOS Voetbal • vandaag, 18:18 PSV-opponent Juventus heeft 'intelligente spelers nodig', weet ervaringsdeskundige Bosz

PSV treft morgen in de Champions League een ploeg in ontwikkeling. Juventus wordt sinds deze zomer getraind door Thiago Motta, die net als Peter Bosz bekendstaat om zijn aanvallende voetbalfilosofie.

Bosz kreeg dat aanvallende spel er vorig seizoen in een mum van tijd in. Bij Juventus probeert Thiago Motta, vorig jaar zeer succesvol met Bologna, hetzelfde te bewerkstelligen. "Hoe snel dat gaat, hangt af van je spelers", weet Bosz. "Men vraagt mij altijd of het lang gaat duren totdat mijn spel erin komt, als ik ergens als trainer begin. Ik ben erachter gekomen dat je daarvoor voetbalintelligente spelers nodig hebt."

Het gaat om lerend vermogen, legt Bosz uit. Vorig seizoen begon PSV aan zijn Champions League-avontuur met een koude douche in Londen, waar met 4-0 van Arsenal werd verloren. Uiteindelijk strandden de Eindhovenaren tegen Borussia Dortmund in de achtste finales.

Noa Lang kan spelen PSV-aanvaller Noa Lang keert voor de Champions League-wedstrijd tegen Juventus terug in de wedstrijdselectie. Of Lang morgenavond in de basis staat, liet Peter Bosz in het midden. Minuten maken kan de linksbuiten sowieso.

Volgens Bosz is PSV verder dan toen. Maar tegen Juventus zullen er hoogstwaarschijnlijk meerdere verdedigers meedoen die nog geen Champions League-ervaring hebben. "We gaan zien hoe die spelers zich staande houden. Maar ik heb er alle vertrouwen in."

In Turijn staan morgen twee teams tegenover elkaar die de bal willen hebben en zo snel mogelijk de weg naar voren zoeken. "Het gaat er dan om wie zijn spel het beste uitvoert", zegt Bosz. "Het gaat erom dat je niet te veel balverlies lijdt, zeker niet op plekken waar het gevaarlijk is. Want Juventus is niet alleen goed aan de bal, ze zijn ook erg sterk in de omschakeling."

Schouten en Thiago Motta

Jerdy Schouten werkte tussen september 2022 en mei 2023 samen met Thiago Motta bij Bologna. Toen de voormalig Italiaans international gepresenteerd werd als nieuwe trainer van Juventus, stuurde Schouten hem nog een bericht. "Ik heb niet eens zo lang met hem gewerkt, maar hij was vroeger een goede speler op mijn positie, dus ik heb veel van hem kunnen leren. Hij heeft me echt wel beter gemaakt."

Onder leiding van Motta ging Bologna snel vooruit, zegt Schouten. "In het begin was het toen wennen, maar daarna ging het hard en waren we heel sterk. Hopelijk zit het er bij Juventus nog niet in."

1:17 Juve-trainer Thiago Motta over Schouten, met wie hij werkte bij Bologna: 'Grote speler'

Thiago Motta ging op de persconferentie van Juventus op zijn beurt in op de kwaliteiten van Schouten. "Dat hij nu zo'n hoog niveau haalt, verbaast me niet. Hij is veelzijdig en technisch uitstekend onderlegd. Het is een grote speler en een geweldige jongen."