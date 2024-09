NOS Voetbal • vandaag, 18:25 PSV is na 16 minuten klaar met tien NEC'ers en kan zich sparen voor Juventus

3:19 Bekijk de samenvatting van PSV - NEC

PSV kan zich met een goed gevoel richten op de Champions League-ontmoeting met Juventus van dinsdag. In een duel zonder spanning was de ploeg van trainer Peter Bosz met 2-0 te sterk voor NEC, dat lang met tien man voetbalde.

Door de zege is PSV ook na vijf wedstrijden nog zonder puntenverlies in de eredivisie. De club uit Eindhoven was voor het 55ste achtereenvolgende competitieduel trefzeker, een nieuw record.

In NEC trof de regerend landskampioen de enige club waarvan het vorig seizoen verloor. Eind maart werd het 3-1 in Nijmegen, waarmee PSV een streep moest zetten door de ambitie om als tweede club ooit (na Ajax in 1994/95) een eredivisieseizoen ongeslagen door te komen.

Tevens kwam er die middag een einde aan een recordjacht die 42 duels eerder was begonnen. De langste reeks van ongeslagen opeenvolgende eredivisiewedstrijden was in zicht. Die stond op 52 en werd bijna dertig jaar eerder gevestigd door, inderdaad, Ajax.

Vandaag revancheerde PSV zich door tegen NEC een ander fraai record te vestigen. Een record dat nota bene al op naam van de Eindhovense club stond.

Eigen record verbroken

Met een benutte strafschop in de elfde minuut zorgde Luuk de Jong ervoor dat PSV voor het 55ste eredivisieduel op rij trefzeker was. Het vorige record stond op 54, gevestigd in de periode tussen oktober 2014 en maart 2016.

Aanleiding voor de penalty was een overtreding van NEC'er Kodai Sano. De middenvelder haalde in zijn eigen strafschopgebied de doorgebroken Guus Til neer en mocht met rood vertrekken. Zo kwam er al na acht minuten en twee balcontacten een einde aan de wedstrijd van de Japanner.

Vijf minuten later was het Til zelf die de 2-0 maakte. Hij werd daarbij geholpen door verdediger Calvin Verdonk, die de inzet van richting veranderde. Buiten het bereik van doelman Stijn van Gassel rolde de bal de verre hoek in.

Weinig te duchten

Tegen het tiental van NEC leek het een kwestie van tijd voordat PSV de wedstrijd verder ging domineren. Zeker in verdedigend opzicht had het weinig te duchten van de bezoekende ploeg, dat aanvallend was begonnen maar na de rode kaart van Sano overschakelde op een meer defensieve spelwijze.

ANP Joey Veerman aan de bal

Zodoende werd de defensie van PSV amper getest. Die rust gaf Bosz de gelegenheid om Adamo Nagalo, overgekomen van het Deense FC Nordsjælland, te laten debuteren. De 21-jarige centrumverdediger verving vlak voor tijd Ryan Flamingo, ook al zo'n zomerse defensieve aanwinst.