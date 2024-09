PSV-speelster Buurman maakt recordtransfer naar Chelsea, naar schatting voor 200.000 euro

De 18-jarige Buurman blijft wel op huurbasis nog een jaar spelen in het rood-wit van PSV. Tot nu toe kwam Buurman tot veertien wedstrijden in het eerste.

Opgeroepen door Jonker

Buurman moet nog wachten op haar eerste interland in Oranje. De verdediger werd deze zomer wel opgeroepen door bondscoach Andries Jonker, maar speelde geen minuut. Momenteel is Buurman actief op het WK onder 20, waar Oranje zondag in de kwartfinale staat tegen thuisland Colombia.