Oranje wint van stug Finland • Groots afscheid van Lieke Martens

NOS Voetbal • vandaag, 19:26 • Aangepast morgen, 00:16

De Nederlandse vrouwen spelen in de EK-kwalificatie tegen Finland. In dit blog volgen we alle ontwikkelingen rondom en tijdens deze wedstrijd.

Eindstand Nederland - Finland: 1-0

Uitzending live op NPO3 vanaf 20.25 of via een stream op nos.nl

Lieke Martens neemt afscheid van Oranje en speelt haar laatste thuisduel

