Getty Lieke Martens

NOS Voetbal • vandaag, 18:24 Martens (31) kondigt afscheid bij Oranje aan; twee duels tegen Finland zijn haar laatste

Lieke Martens stopt als international bij Oranje. De speelster van Paris Saint-Germain kondigde dat dinsdagavond op social media aan. Martens liet weten na de twee EK-kwalificatiewedstrijden tegen Finland (op 31 mei en 4 juni) afscheid te nemen.

De 31-jarige Martens debuteerde in augustus 2011 in het Nederlands elftal, speelde tot nu toe 158 interlands en was een van de sleutelspeelsters in een succesperiode van het Nederlandse vrouwenteam onder coach Sarina Wiegman.

Het grootste succes was de Europese titel in 2017. Met drie doelpunten en één assist in zes wedstrijden werd Martens uitgeroepen tot beste speelster van dat EK in Nederland. Twee jaar later werd Martens met Nederland tweede op het WK.

Getty Lieke Martens (als beste Europese speelster van 2017) met Cristiano Ronaldo

"Graag wil ik jullie laten weten dat de komende twee wedstrijden met de OranjeLeeuwinnen mijn laatste wedstrijden zullen zijn in Oranje", schrijft Martens op Instagram. "Hierna zal ik, weet ik nu al, met pijn in m'n hart afscheid nemen van jullie."

"Voor mij kwam het niet als een verrassing", reageerde bondscoach Andries Jonker. "Voor haar waren de Olympische Spelen het ideale moment om afscheid te nemen. Toen dat plan in februari na de verloren Nations League Finals in het water viel, heeft ze me laten weten dat het EK van 2025 voor haar te ver weg is en dat ze haar plek bij Oranje graag aan een ander beschikbaar stelt."

Selectie EK-kwalificatiewedstrijden

Bondscoach Jonker liet Martens evenals Jackie Groenen en Daphne van Domselaar terugkeren in de selectie voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden. In de vorige interlandperiode was het drietal geblesseerd.

De selectie bestaat uit 26 spelers. PSV'ers Veerle Buurman, Gwyneth Hendriks en Nina Nijstad zijn als zogenoemde "extra" spelers opgeroepen. Voor de 18-jarige Buurman is het haar eerste uitnodiging voor Oranje.

"We hebben in het verleden ook al vaker extra spelers uitgenodigd omdat we de behoefte voelen om veel speelsters in beeld te hebben", legde Jonker uit. "Veerle Buurman maakt een prima indruk in de tweede helft van het seizoen. En we zijn heel benieuwd wat ze laat zien op dit niveau."

De volledige selectie

Jill Baijings (Bayern München), Lineth Beerensteyn (Juventus), Esmee Brugts (FC Barcelona), Veerle Buurman (PSV)*, Kerstin Casparij (Manchester City), Caitlin Dijkstra (FC Twente), Daphne van Domselaar (Aston Villa), Daniëlle van de Donk (Olympique Lyonnais), Damaris Egurrola (Olympique Lyonnais), Chasity Grant (Ajax), Jackie Groenen (Paris Saint-Germain), Gwyneth Hendriks (PSV)*, Renate Jansen (FC Twente), Dominique Janssen (VFL Wolfsburg), Daniëlle de Jong (FC Twente), Wieke Kaptein (FC Twente), Lize Kop (Leicester City), Romée Leuchter (Ajax), Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag), Lieke Martens (Paris Saint-Germain), Nina Nijstad (PSV)*, Marisa Olislagers (FC Twente), Victoria Pelova (Arsenal), Katja Snoeijs (Everton), Sherida Spitse (Ajax), Lynn Wilms (VFL Wolfsburg).

* extra speelsters