Getty Images

NOS Voetbal • vandaag, 13:17 Oranje-topscorer Miedema vertrekt bij Arsenal: 'Einde van een ongelooflijk hoofdstuk'

Vivianne Miedema vertrekt bij Arsenal. Dat laat de Nederlandse spits via haar club weten op sociale media.

"Na zeven speciale jaren is het tijd om mijn periode bij Arsenal te beëindigen", vertelt ze. "Het was een absolute eer om een club met zo veel geschiedenis en tradities te vertegenwoordigen. Bedankt voor een memorabel hoofdstuk in mijn leven."

Miedema speelde 172 wedstrijden in het Arsenal-shirt en was daarin 125 keer trefzeker.

De 27-jarige Miedema - topscorer aller tijden van Oranje - kampte de laatste twee seizoenen met blessures, waardoor ze weinig in actie kwam voor de Londense club.

De BBC meldt dat het de beslissing van Arsenal was om het contract niet te verlengen. Wat Miedema's volgende stap wordt, is niet bekend.

Miedema is voor Oranje en het vrouwenvoetbal een grote naam. Ze is topscorer aller tijden van Oranje (95 treffers in 118 interlands). In 2021 werd ze topscorer aller tijden van de Engelse Super League, topscorer van de Olympische Spelen en bij een verkiezing van de wereldomroep van de BBC uitgeroepen tot Voetbalster van het Jaar 2021.

Maar blessureleed maakte een voorlopig einde aan haar voetbalsucces. In december 2022 scheurde ze haar voorste kruisband in de Champions League-wedstrijd tussen Arsenal en Olympique Lyonnais. Ze moest lang revalideren en miste het WK in Australië en Nieuw-Zeeland van afgelopen zomer.

Na 311 dagen afwezigheid maakte ze afgelopen oktober haar rentree bij Arsenal en twee maanden later zat ze weer bij de selectie van Oranje. In maart stond ze opnieuw enkele weken aan de kant vanwege een kleine knieoperatie.

Of haar blessureleed de reden is van haar vertrek bij Arsenal is niet duidelijk.

Getty Miedema met Oranjecollega's Janssen (l), Van Veenendaal en Van de Donk (r) in 2018

Miedema heeft louter lovende woorden over voor haar club. "Het spelen in het Emirates Stadium is iets waar ik als klein meisje al van droomde. Ik heb nooit veel gegeven om persoonlijke prestaties, maar om de club te kunnen helpen en te scoren in het shirt van Arsenal is iets waar ik heel trots op ben."

"Ik heb het geluk gehad dat ik altijd ben gesteund door mijn teamgenoten en vrienden. Het was een eer om te spelen met zoveel getalenteerde spelers en mede-Nederlanders", verwijst ze naar landgenoten Victoria Pelova, Daniëlle van de Donk, Jill Roord, Dominique Janssen en Sari van Veenendaal, met wie ze bij Arsenal speelde.