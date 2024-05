ANP Andries Jonker

Volleerd puzzelaar Jonker hoopt op Spitse en rekent niet op Van Domselaar

"De trainer heeft wel een paar zorgen", stelt bondscoach Andries Jonker.

Zijn Oranjevrouwen zijn, niet voor het eerst, door blessures niet compleet. Jonker is inmiddels een volleerd puzzelaar na ruim anderhalf jaar bondscoachschap bij Oranje, dat toewerkt naar twee EK-kwalificatiewedstrijden tegen Finland: "Het went."

De belangrijkste vraagstukken liggen achterin voor de thuiswedstrijd tegen Finland, vrijdagavond in Rotterdam. "Welke keeper wel, welke keeper niet. Welke verdedigers wel, welke verdedigers niet", zegt Jonker, die met goede hoop naar denkbeeldige stoplichten kijkt in de bossen van Doorwerth.

Daar trainen de Oranjevrouwen, omdat het trainingscomplex in Zeist bezet wordt door de mannen in voorbereiding op het EK.

"Dit is de eerste week dat ze echt met de groep traint", zegt Jonker over Daphne van Domselaar, normaal gesproken zijn eerste keus onder de lat.

"Ze heeft een aantal maanden niet gespeeld. Wat we nodig hebben, is groen licht van de dokter en groen licht van haar." De bondscoach acht de kans op groen licht van beiden echter klein.

Mochten de lichten voor Aston Villa-keepster Van Domselaar op oranje of zelfs rood staan, dan mengt Daniëlle de Jong zich in de strijd om een basisplaats. De 21-jarige De Jong werd dit seizoen kampioen met FC Twente en maakt, mede door de afwezigheid van Lize Kop, kans op haar Oranje-debuut.

Ook in de verdediging heeft Jonker zorgen. Caitlin Dijkstra, Kerstin Casparij en Merel van Dongen zijn er niet bij. Aanvoerder Sherida Spitse kwakkelt met een voetblessure. "Het komt tegelijk", verzucht Jonker. "Je houdt altijd rekening met afwezigen. Maar elke trainer hoopt op niet te veel tegelijk in dezelfde linie. Dat overkomt ons wel."

Spitse zelf is positief gestemd. "Op dit moment voelt het goed. Vandaag moeten we kijken hoe het gaat, maar ik heb goede hoop. Het heeft de afgelopen weken al iets van rust gehad. Ik wil altijd spelen en doe er alles aan om er morgen te staan, maar het moet wel kunnen."

Spitse, die woensdag haar 34ste verjaardag vierde, ziet in de nieuwe opties achterin vooral meiden die "lekker kunnen voetballen".

"Anders zouden ze hier niet zijn. Natuurlijk, ze zijn jong. Maar ze doen het goed op de training en dan is het aan de ervaren speelsters om ze te helpen en vertrouwen te geven. Ik heb daar alle vertrouwen in."

De verjonging van Oranje blijkt ook uit de afwezigheid van Wieke Kaptein, die donderdag niet bij de training was vanwege een schoolexamen:

Jonker dubt ondertussen nog over het systeem waarin Oranje, ook met het oog op de vele blessures, tegen Finland gaat spelen. In overleg met de aanvoerders lijkt het een serieuze optie om met vier verdedigers te spelen, in plaats van het blok van drie centrale verdedigers dat de laatste jaren werd gehanteerd.

"Het gaat erom waar we ons als team het beste in voelen en hoe we het beste de Finnen kunnen bestrijden", aldus Jonker. "Ik denk dat het de speelsters weinig uitmaakt. Zij hebben het gevoel dat we beide systemen goed kunnen spelen. Het kúnnen spelen is geen probleem."

In het tweeluik tegen Finland kan een flinke stap gezet worden richting het EK. Na twee speelronden staan alle ploegen op drie punten. Op het Kasteel in Rotterdam verwacht Spitse vrijdagavond "een pittig potje".

Bondscoach Jonker bevestigt: "We moeten echt bij de les zijn, hier gaan we niet zomaar van winnen. Die 4-0 nederlaag van Finland tegen Noorwegen was geflatteerd en die overwinning tegen Italië zegt genoeg over hun mogelijkheden."