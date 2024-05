NOS Voetbal • vandaag, 17:46 Is revaliderende Van Domselaar nu al oplossing acute keeperskwestie Oranje?

Oranje-keepster Daphne van Domselaar (24) duikt en zweeft weer door het strafschopgebied op de training van het Nederlands elftal in Zeist. Nu al. Dat hadden weinigen verwacht.

Door een operatie aan een heup in maart was Van Domselaar voor de rest van het seizoen uitgeschakeld. Ook de EK-kwalificatiewedstrijden van Nederland tegen Finland, Italië en Noorwegen zou ze gaan missen.

Bij haar club Aston Villa speelde ze nog geen minuut, maar de doelvrouw traint nu wel gewoon weer bij Oranje. Wie weet wel als onverwachte oplossing voor een acute keeperskwestie voor bondscoach Andries Jonker.

Lize Kop is bij afwezigheid van Van Domselaar de eerstvolgende vrouw onder de lat, maar de keepster van Leicester City haakte maandag geblesseerd af voor deze interlandperiode. Ook derde keepster Daniëlle de Jong (FC Twente) is op de weg terug van een blessure en speelde nog geen minuut.

"Uit voorzorg hebben we vier keepers geselecteerd...", zegt Jonker. Of Van Domselaar al kan keepen, is afwachten, klinkt het in Zeist.

"Een aantal weken geleden zag het ernaar uit dat ze de hele zomer zou missen", weet Jonker. "Maar ik heb toch langzamerhand wel wat hoop dat er een aantal interlands gespeeld kunnen worden door haar deze zomer."

Druk om te spelen?

Of dat wel verantwoord is, blijft de vraag. Jonker: "Dat moeten we bekijken. Maar we hebben al vaker meegemaakt dat Daphne niet kon trainen de hele week en dan uiteindelijk een van de beste speelsters op het veld was. Het vertrouwen in haar talent is groot. Ook bij ons als staf. Maar we weten het op dit moment niet."

Druk om te spelen, voelt Van Domselaar niet. Winnen in de EK-kwalificatie is belangrijk, maar haar herstel is dat net zo, benadrukt ze. "Dat staat nu even op één. Daar hebben we duidelijke afspraken over gemaakt."

Van Domselaar is in elk geval blij dat ze er weer is. "Ik ben in mijn laatste stapjes en we bekijken het per dag. Het gaat beter dan verwacht, daarom ben ik er weer. Ik voel mij goed, maar we gaan geen overhaaste beslissingen nemen."

Voor de 24-jarige keepster, die op het EK van 2022 doorbrak in Oranje, is de heupblessure de eerste langdurige kwetsuur uit haar carrière. "Het was gek. En het is nooit leuk om geblesseerd te zijn, maar uiteindelijk viel het mee dat het maar tien weken was in plaats van de drie, vier maanden die we dachten. Ik heb goede begeleiding gehad, ik mag niet klagen."

Transfer naar Arsenal

Op de achtergrond speelt voor Van Domselaar nog een andere kwestie. Begin maart doken er in de Britse pers berichten op dat Van Domselaar aan de vooravond staat van een toptransfer naar Arsenal.

"Dat zie je natuurlijk wel voorbij komen", zegt Van Domselaar. "Ik vat het op als een compliment, maar de afgelopen weken stonden in het teken van herstellen en fit worden."

Een stap maken van Aston Villa naar een topclub in Engeland, tuurlijk wil Van Domselaar dat. Sterker nog: het zou precies volgens plan zijn. "Het is iets wat ik hoop na een jaar ervaring opdoen. Daarom koos ik ook voor Aston Villa, om minuten te maken. Ik ben blij dat het goed is gegaan en dat de complimenten komen."